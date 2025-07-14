Как пожарить рыбу без муки и получить хрустящую золотистую корочку

Как пожарить рыбу без панировки / © Freepik

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Жареная рыба — это классическое блюдо, которое любят во всем мире. Большинство хозяек готовят ее, панируя в муке или сухарях, потому что привыкли думать, что без этого не получится хрустящей золотистой корочки. Но на самом деле существует простой и действенный способ жарки рыбы без панировки, которым с радостью поделились профессиональные повара. Об этом пишет ресурс news24.in.ua.

Как правильно пожарить рыбу без муки

Что понадобится:

свежая рыба, подойдет как морская, так и речная — карп, окунь, щука;

соль и сахар в равных пропорциях;

растительное масло для жарки.

Как жарить рыбу: пошаговая инструкция

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Подготовьте рыбу. Очистите от чешуи, удалите внутренности и тщательно промойте. Можно жарить целиком или нарезать на порционные куски. Сделайте маринад. Смешайте соль и сахар в равных частях, например по чайной ложке каждого продукта. Замаринуйте рыбу. Полученной смесью натрите рыбу извне и внутри, оставьте на 5–10 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы соль проникла в мясо, а сахар способствовал образованию золотистой корочки во время жарки. Жарка. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Жарьте рыбу на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны в зависимости от толщины кусков, пока не появится аппетитная корочка. Не накрывайте крышкой. Во избежание размягчения корочки во время жарки не накрывайте сковороду.

Какие дополнительные советы по жарке рыбы

Бумажное полотенце. Перед жаркой промокните рыбу бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Специи К соли и сахару можно добавить молотую паприку, черный перец, сушеный чеснок или лимонную цедру, это усилит вкус жареной рыбы без панировки.

Лимон после жарки. Сбрызните рыбу свежим лимонным соком непосредственно перед подачей. Это подчеркнет вкус блюда и придаст аромату.

Масло Используйте рафинированное растительное масло — подсолнечное или оливковое, оно не будет перебивать вкус рыбы.