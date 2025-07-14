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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
161
Время на прочтение
2 мин

Как пожарить рыбу без муки и получить хрустящую золотистую корочку

Этот простой кулинарный трюк подойдет для приготовления любого вида рыбы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как пожарить рыбу без панировки

Как пожарить рыбу без панировки / © Freepik

Жареная рыба — это классическое блюдо, которое любят во всем мире. Большинство хозяек готовят ее, панируя в муке или сухарях, потому что привыкли думать, что без этого не получится хрустящей золотистой корочки. Но на самом деле существует простой и действенный способ жарки рыбы без панировки, которым с радостью поделились профессиональные повара. Об этом пишет ресурс news24.in.ua.

Как правильно пожарить рыбу без муки

Что понадобится:

  • свежая рыба, подойдет как морская, так и речная — карп, окунь, щука;

  • соль и сахар в равных пропорциях;

  • растительное масло для жарки.

Как жарить рыбу: пошаговая инструкция

  1. Подготовьте рыбу. Очистите от чешуи, удалите внутренности и тщательно промойте. Можно жарить целиком или нарезать на порционные куски.

  2. Сделайте маринад. Смешайте соль и сахар в равных частях, например по чайной ложке каждого продукта.

  3. Замаринуйте рыбу. Полученной смесью натрите рыбу извне и внутри, оставьте на 5–10 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы соль проникла в мясо, а сахар способствовал образованию золотистой корочки во время жарки.

  4. Жарка. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Жарьте рыбу на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны в зависимости от толщины кусков, пока не появится аппетитная корочка.

  5. Не накрывайте крышкой. Во избежание размягчения корочки во время жарки не накрывайте сковороду.

Какие дополнительные советы по жарке рыбы

  • Бумажное полотенце. Перед жаркой промокните рыбу бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

  • Специи К соли и сахару можно добавить молотую паприку, черный перец, сушеный чеснок или лимонную цедру, это усилит вкус жареной рыбы без панировки.

  • Лимон после жарки. Сбрызните рыбу свежим лимонным соком непосредственно перед подачей. Это подчеркнет вкус блюда и придаст аромату.

  • Масло Используйте рафинированное растительное масло — подсолнечное или оливковое, оно не будет перебивать вкус рыбы.

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Дата публикации
Количество просмотров
161
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