Как пожарить рыбу без панировки, чтобы имела хрустящую золотистую корочку: кулинарная хитрость

Как жарить рыбу без муки, чтобы была золотистая корочка / © Freepik

Есть простой секрет, благодаря которому рыба жарится до аппетитной золотистой корочки без лишнего жира и калорий. Этот способ всегда используют профессиональные повара, когда хотят подчеркнуть натуральный вкус продукта.

Секретный трюк: как пожарить рыбу без муки и сухарей, чтобы была корочка

Тщательно обсушите рыбу. После мытья промокните ее бумажными полотенцами, ведь именно влага мешает образованию корочки.

Соль и специи нанесите заранее. Посолите и приправьте рыбу за 15 минут до жарки, соль вытащит лишнюю влагу и сделает поверхность более сухой.

Используйте крахмал без панировки. Тоненький слой картофельного или кукурузного крахмала — буквально на кончике ложки, создает хрустящую текстуру, но не забивает вкуса, как мука.

Добавьте секретный ингредиент — лимонный сок. Перед самой жаркой сбрызните филе несколькими каплями лимона. Кислота помогает белкам быстрее карамелизоваться, а корочка становится золотистой и хрустящей.

Хорошо разогрейте сковороду, масло должно быть горячим, но не дыметь. Только тогда выкладывайте рыбу.

Не переворачивайте часто. Жарьте 3-4 минуты на среднем огне, пока не появится румяная корочка, после чего осторожно переверните.

Чтобы рыба оставалась нежной внутри, непережаривайте ее и не накрывайте крышкой. Если куски толстые, доведите до готовности в духовке при температуре 180°С еще 5-7 минут.