Как пожарить рыбу без панировки, чтобы имела хрустящую золотистую корочку: кулинарная хитрость
Большинство хозяек привыкли обжаривать рыбу в муке или сухарях, чтобы она была хрустящей снаружи и нежной внутри. Но на самом деле панировка совсем не обязательна, можно воспользоваться кулинарным трюком профессиональных поваров, чтобы получить идеальный результат.
Есть простой секрет, благодаря которому рыба жарится до аппетитной золотистой корочки без лишнего жира и калорий. Этот способ всегда используют профессиональные повара, когда хотят подчеркнуть натуральный вкус продукта.
Секретный трюк: как пожарить рыбу без муки и сухарей, чтобы была корочка
Тщательно обсушите рыбу. После мытья промокните ее бумажными полотенцами, ведь именно влага мешает образованию корочки.
Соль и специи нанесите заранее. Посолите и приправьте рыбу за 15 минут до жарки, соль вытащит лишнюю влагу и сделает поверхность более сухой.
Используйте крахмал без панировки. Тоненький слой картофельного или кукурузного крахмала — буквально на кончике ложки, создает хрустящую текстуру, но не забивает вкуса, как мука.
Добавьте секретный ингредиент — лимонный сок. Перед самой жаркой сбрызните филе несколькими каплями лимона. Кислота помогает белкам быстрее карамелизоваться, а корочка становится золотистой и хрустящей.
Хорошо разогрейте сковороду, масло должно быть горячим, но не дыметь. Только тогда выкладывайте рыбу.
Не переворачивайте часто. Жарьте 3-4 минуты на среднем огне, пока не появится румяная корочка, после чего осторожно переверните.
Чтобы рыба оставалась нежной внутри, непережаривайте ее и не накрывайте крышкой. Если куски толстые, доведите до готовности в духовке при температуре 180°С еще 5-7 минут.