Как пожарить рыбу без запаха, брызг, чтобы не подгорела мука, а плита осталась чистой

Жарим рыбу без брызг, запаха
Жареную рыбу любит много украинцев. А вот жарить ее не очень. Мало того, что нужно почистить рыбу, да еще и во время жарки могут возникнуть куча проблем — рыба прилипает к сковороде, панировка подгорает, брызги масла загрязняют плиту, запах гари распространяется по всей кухне, а рыба получается пересушенной. Но этого можно избежать. Рассказываем, как пожарить рыбу так, чтобы она получилась вкусной и сочной, и сам процесс жарки доставил удовольствие. Способ подходит для любой рыбы.
Как вкусно и аккуратно пожарить рыбу
- Кусочки рыбы солим, перчим и оставляем на десять минут просолиться.
- В сковороду наливаем растительное масло, включаем средний огонь.
- Делаем панировку — берем в равных пропорциях пшеничную и кукурузную муку.
- Каждый кусок обваливаем в панировке, после этого погружаем в чистую воду и жарим с двух сторон на сковороде до готовности.
Преимущества этого способа жарки
- Благодаря этому способу масло не стреляет, не брызжет, плита остается идеально чистой.
- Даже после второй порции рыбы масло остается прозрачным, без пригоревшей муки, а значит без запаха гари.
- На рыбе образуются пленка, которая сохраняет влагу, рыба не пересыхает, остается сочной, а снаружи – образуется хрустящая корочка.
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