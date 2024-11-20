Как пожарить рыбу без запаха, брызг, чтобы не подгорела мука, а плита осталась чистой

Жареную рыбу любит много украинцев. А вот жарить ее не очень. Мало того, что нужно почистить рыбу, да еще и во время жарки могут возникнуть куча проблем — рыба прилипает к сковороде, панировка подгорает, брызги масла загрязняют плиту, запах гари распространяется по всей кухне, а рыба получается пересушенной. Но этого можно избежать. Рассказываем, как пожарить рыбу так, чтобы она получилась вкусной и сочной, и сам процесс жарки доставил удовольствие. Способ подходит для любой рыбы.

Как вкусно и аккуратно пожарить рыбу

Кусочки рыбы солим, перчим и оставляем на десять минут просолиться.

В сковороду наливаем растительное масло, включаем средний огонь.

Делаем панировку — берем в равных пропорциях пшеничную и кукурузную муку.

Каждый кусок обваливаем в панировке, после этого погружаем в чистую воду и жарим с двух сторон на сковороде до готовности.

Как пожарить рыбу

Преимущества этого способа жарки

Благодаря этому способу масло не стреляет, не брызжет, плита остается идеально чистой.

Даже после второй порции рыбы масло остается прозрачным, без пригоревшей муки, а значит без запаха гари.

На рыбе образуются пленка, которая сохраняет влагу, рыба не пересыхает, остается сочной, а снаружи – образуется хрустящая корочка.

Как пожарить рыбу

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