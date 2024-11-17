Как пожарить рыбу, чтобы не подгорала мука: об этом почти никто не знает

Кусочки рыбы будут сочными и нежными и будут иметь золотистый цвет, только сделайте вот это.

Жареная рыба – это одно из самых любимых блюд наверное каждого украинца. Однако довольно часто она подгорает именно из-за муки, что делает ее не очень вкусной. Впрочем, есть секрет, как приготовить золотистую рыбку с идеальной прожаркой. Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "Патриоты Украины", как приготовить жареную рыбу, чтобы она не подгорала и имела идеальный цвет и вкус.

Как правильно жарить рыбу, чтобы она была нежной и сочной и имела золотистый цвет

Так как панировочная мука довольно неравномерно распределяется на поверхности рыбы, блюдо во время жарки может подгорать в тех местах, где его слой достаточно плотный.

Однако есть маленькая хитрость, которая отлично справится с проблемой. Исправить недостаток поможет техника панировки. Для этого нужно взять пакет, насыпать туда муки, специи и соли, хорошо перемешать, затем положить порезанную рыбу. Далее закройте пакет и потрясите, чтобы панировочная смесь хорошо распределилась на поверхности кусочков рыбы.

Таким способом мука равномерным слоем укроет рыбу, а вам останется просто достать кусочки из пакета и пожарить их как обычно. Блюдо получится сочным и нежным с характерным золотистым цветом.

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