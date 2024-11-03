Как правильно чередовать слои в салате "Селедка под шубой": что за чем выкладывать на тарелку

Оказывается, не все украинцы составляют слои салата "Селедка под шубой" по той очереди, которая считается классической и правильной.

Лишь некоторые повторяют слои в той же последовательности, которая и была задумана кулинарами. Однако, говорят специалисты, этот момент очень важен. Ведь именно от очередности продуктов зависит, как хорошо они будут дополнять друг друга.

Итак, как правильно сформировать салат:

свекла;

лук;

сельдь;

картофель;

зеленый лук;

яйцо;

зеленый горошек;

морковь;

свекла.

Кулинары утверждают, что вареная свекла идеально сочетается с луком, создавая свежий и легкий вкус салата. Лук, в свою очередь, является прекрасным компаньоном для сельди, потому что он его слегка маринует, придавая остроту. Невозможно представить селедку без картофеля, поэтому именно она идет следующим слоем.

Как результат, у вас получается идеально сбалансированное блюдо, которое имеет очень свежий вкус.

Конечно, не следует забывать о соусе, который и связывает в единое целое все эти слои. Вы можете сделать традиционную сеточку из майонеза. Но, чтобы придать салату немного пикантности, попробуйте смешать майонез с горчицей. Это очень вкусно.

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