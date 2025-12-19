Как правильно чистить деревянную кухонную доску: 3 эффективных способа

Деревянная кухонная доска / © Credits

Реклама

Деревянная доска остается популярным кухонным инструментом, однако требует внимательного и регулярного ухода. Из-за ежедневного использования на ее поверхности появляются микропорезы и канавки, в которых могут скапливаться бактерии. Это создает риск перекрестного загрязнения, особенно если на одной и той же доске нарезают мясо, рыбу и овощи.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Эксперты по уходу за кухонной утварью отмечают: деревянную разделочную доску следует мыть после каждого использования. Кроме этого, минимум раз в месяц ее рекомендуют тщательно очищать, дезинфицировать и обрабатывать маслом. Если доска используется очень часто, такие процедуры следует проводить каждые несколько недель. В то же время после нарезания хлеба, лимона или составления бутербродов доску можно не мыть — достаточно стряхнуть крошки и убедиться, что поверхность сухая.

Реклама

Самый распространенный способ очистки — мытье вручную со средством для мытья посуды. Деревянные доски категорически не рекомендуют мыть в посудомоечной машине, ведь длительный контакт с водой и высокие температуры могут привести к деформации и растрескиванию древесины. Такие повреждения только ухудшают гигиену, поскольку в трещинах легче задерживаются бактерии. Во время мытья важно очищать обе стороны доски и ручку, если она есть, а после этого тщательно высушивать полотенцем и оставлять до полного высыхания на воздухе.

Для досок, которые использовались для сырого мяса или птицы, специалисты советуют дополнительную дезинфекцию. После стандартного мытья применяют слабый раствор хлорного отбеливателя — примерно одна столовая ложка на галлон воды. Доску либо погружают в раствор, либо равномерно смачивают им поверхность, оставляя на 2-3 минуты. После этого ее снова моют с моющим средством, тщательно споласкивают и высушивают, чтобы убрать остатки запаха отбеливателя.

Еще один способ ухода — очистка лимоном и солью, которую рекомендуют проводить раз в месяц. Для этого доску посыпают крупной солью, например морской или кошерной, а затем натирают половинкой лимона, двигаясь вдоль волокон древесины. Такой метод помогает удалять пятна и нейтрализовать запахи, в частности после чеснока или рыбы. Смесь соли и лимонного сока оставляют на несколько минут, после чего доску промывают и хорошо высушивают.

Чтобы деревянная разделочная доска служила дольше, советуют не замачивать ее в воде надолго, всегда высушивать после мытья и хранить в вертикальном положении. Также рекомендуют иметь отдельные доски для мяса, рыбы и овощей. Для лучшей износостойкости следует выбирать доски из клена или другой твердой древесины с закрытыми волокнами. Если же поверхность доски имеет глубокие канавки, которые сложно очистить, ее следует заменить.

Реклама

Чтобы предотвратить пересыхание, деформацию и трещины, доску раз в месяц смазывают специальным маслом для разделочных досок или пищевым минеральным маслом. Масло наносят тонким слоем на все поверхности, оставляют впитываться на несколько часов или на ночь, а затем вытирают излишки. Это помогает сохранить структуру древесины и продлить срок службы кухонного изделия.

Напомним, ранее мы сообщали, что стоит добавить в воду во время мытья пола, чтобы аромат держался 24 часа.