Как правильно чистить зубы, какой рукой: вы будете удивлены ответом

Все знают о важности ежедневной правильной чистки зубов, ведь правильная чистка зубов удаляет налет в полости рта и предотвращает разрушение зубной эмали.

От того, какие движения зубной щеткой мы делаем, зависит то, насколько хорошо мы удаляем налет с зубов. Как рекомендуют стоматологи, движения зубной щеткой должны быть вертикальными, словно выметать бактерии от десен до режущего края зуба. Начните с чистки внутренних поверхностей верхней и нижней челюстей, затем переходите к наружным поверхностям и, наконец, к жевательным поверхностям.

Как правило, правши для проведения этой процедуры используют правую руку, а левши чистят зубы левой рукой. Правильно ли это?

Какой рукой нужно чистить зубы

На самом деле правильной или неправильной руки для чистки зубов не существует. Но некоторые стоматологи уверены, что не является критичным, какой рукой чистить зубы — важно менять руку при чистке зубов. Они уверяют, что чистить зубы одной и той же рукой не стоит.

Причина, почему во время чистки зубов следует время от времени менять "рабочую" руку, проста – при смене руки меняется и угол, под которым вы держите зубную щетку. В результате зубная щетка достает до тех мест, которые раньше обходила стороной.

Зубной налет может накапливаться на одной стороне зубного ряда, поэтому периодическая смена руки во время чистки может помочь это предотвратить.