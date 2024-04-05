Как правильно чистить зубы: самые распространенные ошибки, о которых вы не знали

Трудно представить утро без ежедневного ритуала – чистки зубов. Но если делать это нерегулярно и время от времени пропускать этот процесс – могут появиться неприятные последствия.

Как не потерять белоснежную улыбку и правильно чистить зубы – читайте дальше.

Что произойдет, если не чистить зубы

Если длительное время не чистить зубы или регулярно пропускать чистку зубов, то скопление налета на языке и зубах может привести к быстрому увеличению количества бактерий в полости рта и выделению ими кислот, которые уничтожают зубную эмаль и приводят к появлению кариеса.

Последствия нерегулярной чистки зубов:

изменение цвета зубов (через красители, содержащиеся в кофе, черном чае, соке, зубах человека могут темнеть);

неприятный запах изо рта;

образование зубных камней;

повышенная чувствительность зубов;

воспалительные процессы в десне;

горький привкус во рту.

Как правильно чистить зубы

1. Зубную щетку смочите небольшим количеством воды

это нужно для обеспечения его равномерного увлажнения.

Как правильно чистить зубы

2. Выдавите небольшое количество зубной пасты

После этого смочите щетку с пастой теплой водой

Как правильно чистить зубы

3. Щетку поверните под углом около 45° к наружной поверхности зубов;

перемещайте щетку круговыми движениями, одновременно очищая нижние и верхние зубы

Как правильно чистить зубы

4. Короткими горизонтальными движениями очищайте верхние зубы

После чистки зубов верхней челюсти переместите зубную щетку на нижние зубы и проведите чистку зубов слева направо

Как правильно чистить зубы

5. Очищайте внутреннюю поверхность верхних зубов короткими вертикальными движениями

поместите зубную щетку на внутреннюю поверхность нижних зубов и повторите движения.

Как правильно чистить зубы

6. После завершения чистки наберите в рот небольшое количество теплой воды

прополощите всю полость рта в течение 20-30 секунд;

выплюньте воду в раковину, при необходимости прополощите рот снова.

Как правильно чистить зубы

Как выбрать зубную пасту

Зубная паста паста должна быть с фтором, ведь именно он помогает укрепить эмаль зубов и предотвратить кариес. Другие компоненты зубных паст и их назначение:

Также в пасте должны быть антисептики: триклозан или цинк. Именно они предотвращают рост бактерий и уменьшают воспаление десен.

Кроме того: абразивы (древесный уголь, глина или карбонат кальция). Впрочем, с ними нужно быть аккуратными: при длительном использовании они могут привести к повышенной чувствительности зубов.

Также желательно, чтобы в пасте содержались поздние пенные вещества. Пена улучшает распределение зубной пасты в полости рта и на поверхности зубов, что облегчает процесс очистки.

Как выбрать зубную щетку

При выборе щетки следует обратить внимание на материал ворсин. Они должны быть мягкими (особенно при повышенной чувствительности десен или поврежденной эмали зубов). Нейлоновые ворсинки эффективно удаляют налет, силиконовые – аккуратно массируют десны и не вызывают повреждения эмали, полиэфирные – более устойчивы к бактериям.

Также при выборе щетки важно:

размер и форма головки

жесткость ручки.

эргономика.

Электронная зубная щетка или обычная

По исследованиям стоматологов, между электронными и обычными щетками нет существенной разницы в способности удалять зубной налет и предотвращать заболевания десен.

В то же время зубные щетки с электроприводом, у которых щетинки вращаются в разные стороны, более эффективны, чем ручные зубные щетки.

Как часто нужно менять щетку

Каждые три-четыре месяца зубную щетку рекомендуется менять. Еще можно сделать и раньше при появлении признаков износа: изогнутости,

потери формы или жесткости,

изменения цвета ворсинок,

возникновение неприятного запаха или отложений на щетке.

Если вовремя не изменить зубную щетку, то впоследствии она потеряет способность тщательно очищать полость рта от налета и остатков пищи, а также может повреждать десны и эмаль зубов.бактерии и микробы. Влажные зубные щетки придают среду, благоприятную для роста и размножения бактерий.

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