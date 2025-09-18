Как правильно делить цветочные луковицы перед зимой: советы экспертов

Жоржины / © unsplash.com

Реклама

Деление весенних луковиц помогает сохранить их здоровье и обеспечивает обильное цветение в следующем году. Со временем они образуют густые скопления, из-за чего цветов становится меньше. Поэтому садоводы советуют проводить деление каждые несколько лет.

Об этом сообщило издание Martha Stewart.

Оптимально делить луковицы в конце весны или в начале лета, когда растения уже отцвели, а листья пожелтели и увяли. В это время они успевают накопить питательные вещества для дальнейшего развития, а места посадки еще хорошо видны.

Реклама

Если же не сделать этого весной, деление можно провести осенью, но обязательно до промерзания почвы. В большинстве регионов это период от конца октября до середины ноября. Зимой же выкопать луковицы практически невозможно из-за замерзшей земли.

Эксперты отмечают осторожность. Самая частая ошибка садоводов — повреждение луковиц инструментами. Чтобы этого избежать, стоит копать с отступом от места роста и постепенно поднимать землю вокруг. Луковицы осторожно поднимают и отделяют от материнской группы.

Слабые, мягкие или пораженные болезнями экземпляры отбраковывают, а здоровые оставляют для пересадки. Важно не делить их слишком мелко: лучше оставлять небольшие группы, ведь отдельные луковицы, высаженные поодиночке, могут дать разреженное цветение.

Перед пересадкой или зимним хранением луковицы следует очистить от почвы и подсушить в затененном месте. Важно, чтобы каждая часть имела хотя бы один глазок для дальнейшего роста.

Реклама

Нежные сорта, такие как канны или георгины, не выдерживают зимовки в открытом грунте. После деления их нужно хранить в прохладном помещении с умеренной влажностью. Для этого луковицы заворачивают в бумагу и регулярно проверяют: если они пересохли — слегка увлажняют, если стали влажными или покрылись плесенью — подсушивают.

Регулярное осеннее деление луковиц позволяет избежать истощения растений и гарантирует яркое и равномерное цветение следующей весной.

Напомним, неправильное соседство может навредить розам. Эксперты назвали 8 растений, которые истощают почву и привлекают болезни.