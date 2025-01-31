Как правильно добавлять соду в тесто, чтобы выпечка была пышной и высокой

Соду добавляют в тесто для того, чтобы выпечка получалась высокой и вкусной, но нужно знать, когда и как добавлять этот порошок.
Чтобы тесто на соде не упало во время выпечки, нужно соблюдать несколько важных правил, которые помогут избежать этой проблемы.
Как правильно добавлять соду, чтобы тесто не упало во время выпечки
- Правило №1. Чтобы тесто не имело неприятного вкуса соды, ее нужно добавлять столько, сколько сказано в рецептах.
- Правило №2. Если в тесто будут добавляться кефир, сметана, сок ягод или лимона, соду нужно смешивать с мукой. Иначе она вступит в реакцию с кислыми компонентами и от нее не будет толку.
- Правило №3. Выпечка будет максимально высокой и пышной, если соду добавлять в конце приготовления теста. Тогда реакция будет происходить медленнее, поэтому выпечка будет воздушной и не упадет во время выпекания.
- Правило №4. Тесто на соде нужно выпекать достаточно быстро, не стоит ждать, пока оно "отдохнет".
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