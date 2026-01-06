Как правильно гладить кошку, чтобы она получала удовольствие от этого: советы экспертов

Как правильно гладить кошку / © www.freepik.com/free-photo

Кошки — чрезвычайно чувствительные и независимые животные. Они могут сами приходить за нежностью, а через несколько секунд резко прекращать контакт. Часто хозяева ошибочно считают: если кошка рядом, ее можно гладить где угодно и в любое время. На самом же деле неправильные прикосновения вызывают у животного стресс, раздражение или даже агрессию. Эксперты по поведению кошек объяснили, как гладить кошку правильно, чтобы она чувствовала комфорт и удовольствие.

Начинайте только с разрешения кошки

Самое важное правило — инициатива должна исходить от животного. Если кошка сама подходит, трется головой, мурлычет или садится рядом — это сигнал, что она не против контакта. Если же она напряжена, прячет хвост или отворачивается, лучше не навязывать свои ласки.

Лучшие места для поглаживания

Большинство кошек получают удовольствие от прикосновений в определенных зонах:

за ушками и по щекам — здесь расположены железы, связанные с ощущением безопасности;

под подбородком — легкие движения в этой зоне обычно вызывают мурлыканье;

по верхней части головы — спокойные поглаживания помогают кошке расслабиться.

Движения должны быть медленными, мягкими и без давления.

Каких зон лучше избегать

Даже самые ласковые кошки не всегда позволяют трогать:

живот — это уязвимая зона, и прикосновение часто воспринимается как угроза;

лапы и хвост — многие животные реагируют на это отрицательно;

спину у основания хвоста — чрезмерное стимулирование может вызвать раздражение.

Если кошка дергается, бьет хвостом или прижимает уши — это знак, что нужно остановиться.

Следите за языком тела

Эксперты советуют внимательно наблюдать за реакцией животного. Довольная кошка:

мурлычет;

медленно моргает;

расслабленно лежит или подставляет голову.

Если же появляется напряжение, резкие движения или попытки укусить, контакт следует прекратить сразу.

Лучше меньше, но приятнее

Длительное поглаживание может переутомлять кошку. Лучше несколько коротких сеансов в день, чем долгий контакт, который вызовет раздражение. Именно так формируется доверие и положительная ассоциация с прикосновениями.