Как правильно гладить собак: кинологи назвали ошибки, которые допускает почти каждый

Как правильно гладить собак / © Associated Press

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У многих людей возникает желание погладить собаку возникает у многих людей, однако даже доброжелательная на вид собака может не хотеть физического контакта. Именно поэтому, прежде чем прикасаться к собаке, стоит обратить внимание на ее поведение и соблюдать несколько простых правил.

Об этом сообщил журнал Pet Book.

Ветеринарный специалист по поведению собак Барбара Шёнинг подчеркивает, что незнакомых собак не следует гладить без разрешения их владельца. По её словам, человек не знает, какие прикосновения нравятся животному, а какие могут вызвать у него дискомфорт. Если собака воспримет прикосновение как угрозу, она может испугаться и даже отреагировать агрессивно.

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Специалисты советуют не торопиться даже в том случае, если собака сама подошла к человеку во время прогулки. Как объясняет кинолог Джастина Лемпе, такое поведение еще не означает, что животное хочет физического контакта. Собаки часто просто проявляют интерес к незнакомцам. Поэтому лучше всего дать собаке возможность обнюхать человека, не пытаясь сразу ее погладить.

Барбара Шёнинг также рекомендует всегда спрашивать разрешения у владельца собаки, даже если человек хорошо разбирается в поведении животных. Если же владелец не хочет, чтобы его питомца гладили, он имеет право отказать. По словам кинолога Рене Лучика, в таких ситуациях можно прямо сказать, что собака не любит чужих прикосновений. Если это не помогает, допустимо даже ответить, что животное кусается или у него есть блохи, чтобы избежать нежелательного контакта.

При знакомстве с собакой друзей или родственников эксперты также советуют не торопить события. Сначала лучше просто сесть и позволить животному самому решить, хочет ли оно подойти. Если собака будет чувствовать себя спокойно, она может сама подойти к человеку или даже прижаться к нему.

По словам Барбары Шёнинг, понять, что собака не против ласки, можно по её поведению. Животное выглядит расслабленным, особенно мордочка, может опираться на человека или само искать физического контакта. Во время поглаживания тело собаки также должно оставаться расслабленным.

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В то же время существует немало признаков, свидетельствующих об обратном. Если собака напряжена, отворачивает голову, переносит вес тела в другую сторону, прищуривает глаза, отводит уши назад или замирает, это означает, что контакт ей неприятен. Джастина Лемпе обращает внимание на то, что многие люди ошибочно считают замершую собаку спокойной, хотя на самом деле она может испытывать сильный дискомфорт. Рене Лучик добавляет, что когда собака отворачивается, она фактически пытается выйти из неприятной для себя ситуации.

Эксперты советуют детям и людям, не имеющим опыта общения с собаками, проявлять особую осторожность, ведь им сложнее всего правильно распознать сигналы животного. Это касается и щенков. Как отмечают Рене Лучик и Джастина Лемпе, молодые собаки чаще стремятся играть, а не сидеть спокойно во время поглаживания, поэтому могут кусать руки.

Специалисты также назвали наиболее распространенные ошибки, которых следует избегать. Не рекомендуется наклоняться над собакой — лучше присесть рядом, чтобы не создавать для нее ощущения угрозы. Джастина Лемпе отмечает, что нет необходимости специально протягивать руку к морде собаки, чтобы она ее понюхала, ведь животные прекрасно чувствуют запах человека даже с расстояния около двух метров. По её мнению, резкое движение рукой вперёд лишь вторгается в личное пространство собаки.

Эксперты также не рекомендуют смотреть собаке прямо в глаза, так как она может воспринять это как вызов. Незнакомых собак не стоит гладить по морде, голове или животу, ведь это очень чувствительные части тела. Для первого контакта безопаснее выбрать спину.

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Кроме того, Рене Лучик не рекомендует обнимать незнакомых собак, гладить их во время еды или похлопывать по бокам. По словам кинолога, во время еды животное может начать защищать свою пищу, а слишком сильные похлопывания по бокам не нравятся собакам и могут даже нанести им вред.

В то же время с собственной собакой правила могут быть другими. Барбара Шёнинг отмечает, что именно хозяин лучше всех знает, где и как его питомец любит, когда к нему прикасаются. Если собака сама ложится на спину, подставляет живот, кладёт голову на хозяина или ищет физического контакта, это свидетельствует о том, что она чувствует себя комфортно. В таком случае владелец может гладить её так, как нравится именно животному.

Напомним, в жаркую погоду многие заведения оставляют для собак миски с водой у входа. Однако ветеринарная медсестра призывает не позволять питомцам пить из них, ведь такие поилки могут быть источником инфекций, паразитов и опасных бактерий.

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