Как правильно готовить кофе в гейзерной кофеварке: какая самая распространенная ошибка

Кофе в гейзерной кофеварке

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Гейзерная кофеварка (или мока) дарит возможность быстро приготовить насыщенный, ароматный напиток прямо на домашней кухне. По своему характеру кофе из гейзерки занимает промежуточное место между крепким эспрессо и мягким фильтр-кофе.

История знаменитой восьмиугольной гейзерной кофеварки Bialetti Moka Express уходит в 1930-е годы. Приблизительно в 1933 году мастер Луиджи Де Понти создал это устройство на предприятии, основанном Альфонсо Бьялетти. По легенде, на создание конструкции изобретателя вдохновил принцип работы стиральных машин, в которых нагретая вода под действием образовавшегося давления поднималась вверх через специальную трубку. Этот же физический принцип положили в основу кофеварки, вода из нижнего резервуара под давлением пара проходит через слой молотого кофе в фильтре и поднимается в верхнюю чашу. Эта простая конструкция быстро приобрела популярность сначала в Италии, а впоследствии распространилась и по всему миру.

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Чтобы получить сбалансированный вкус без неприятной горечи, следует соблюдать несколько четких правил заваривания.

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Главный секрет: какой водой заливать гейзерную кофеварку — горячей или холодной

Самая распространенная ошибка при использовании моки — это наливание в нижний резервуар холодной воды из-под крана или фильтра.

Как отмечают эксперты по изданию Hamu es Gyémánt, ссылаясь на известного кофейного эксперта и автора книги « Всемирный атлас кофе» (The World Atlas of Coffee) Джеймса Гофмана, главный секрет совершенного вкуса заключается в использовании исключительно горячей воды.

Почему нельзя заливать холодную воду? Когда в резервуар заливают холодную воду, устройство слишком долго нагревается на кухонной плите. В это время молотый кофе в фильтре подвергается длительному сухому прогреванию от горячих металлических стенок, поэтому напиток преждевременно пережигается и приобретает горький, горелый привкус.

В то время как горячая вода позволяет кофеварке значительно быстрее добиться необходимого давления и минимизирует время отрицательного термического воздействия на кофейный порошок. Это сохраняет естественную ароматику зерна и обеспечивает мягкую экстракцию.

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С горячей водой следует обращаться осмотрительно, ведь металлическое основание нагревается мгновенно. Уровень жидкости обязательно должен оставаться строго ниже предохранительного клапана.

Инструкция по приготовлению кофе в гейзерной кофеварке: от засыпания до чашки

1. Выберите правильный помол

Для гейзерной кофеварки лучше всего подходит средний помол — немного более грубый, чем для традиционных эспрессо-машин. Слишком мелкие фракции могут забивать сетку и препятствовать равномерному прохождению воды, особенно большие не успеют отдать свой вкус и аромат.

2. Насыпайте кофе бережно и без утрамбовывания

Распространенной ловушкой является попытка утрамбовать кофе в фильтре темпером так, как это делают в профессиональных рожковых кофеварках.

В гейзерке кофейный порошок должен лежать свободно: достаточно насыпать его в ситечко до краев и аккуратно выровнять пальцем или ложкой. Если слой окажется слишком плотным, воде будет трудно сквозь него пробиться, что приведет к чрезмерному перегреву и ухудшению вкуса.

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3. Вовремя снимайте с огня и охлаждайте

Поставьте кофеварку на умеренный огонь. Большинство привыкло ждать конца приготовления, пока кофеварка полностью не опустеет и не начнет громко булькать, «плеваясь» напоследок.

Однако когда устройство начинает активно издавать такие звуки, утекающая жидкость уже слишком горячая и пережаренная. Как только кофеварка начинает характерно шипеть и булькать, ее следует немедленно снять с плиты.

Чтобы мгновенно остановить процесс экстракции и не дать кофе перегреться, нижний резервуар кофеварки рекомендуется сразу же подставить под струю холодной воды из-под крана или погрузить ее в емкость с холодной водой.

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