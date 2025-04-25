Как правильно готовить спаржу: советы профессионалов для тех, кто боится испортить деликатес

Обычно продают два вида спаржи — зеленую и белую. Первая более тонкая, готовится быстрее и не нуждается в чистке, нужно лишь удалить нижнюю часть стебля. Белая — более плотная, с грубой кожурой, которую необходимо срезать до первой почки.

Чтобы сохранить вкус, зеленую спаржу варят всего 3-5 минут, белую от 7 до 12 минут, но не больше. В воду для варки спаржи профессиональные повара рекомендуют сыпать немного соли и сахара. Некоторые добавляют даже молоко, чтобы спаржа имела сливочный вкус и не была горькой.

Спаржу можно не только варить, но и бланшировать, томить в масле на слабом огне, запекать в духовке, разогретой до 200 °С, и даже обжаривать на гриле. Некоторые гурманы едят спаржу сырой. В сыром виде, в салатах или с густыми соусами, следует есть молодые побеги и мини-спаржу. Ее не нужно чистить, только срезать нижнюю часть.