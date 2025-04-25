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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
7
Время на прочтение
1 мин

Как правильно готовить спаржу: советы профессионалов для тех, кто боится испортить деликатес

Спаржа — это изысканный и вкусный гарнир к мясу и рыбе. Если ее правильно приготовить, она получается хрустящей и имеет нежный насыщенный вкус.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как правильно готовить спаржу

Как правильно готовить спаржу / © www.freepik.com/free-photo

Как правильно готовить спаржу, чтобы она получилась очень вкусной: главные секреты

  1. Обычно продают два вида спаржи — зеленую и белую. Первая более тонкая, готовится быстрее и не нуждается в чистке, нужно лишь удалить нижнюю часть стебля. Белая — более плотная, с грубой кожурой, которую необходимо срезать до первой почки.

  2. Чтобы сохранить вкус, зеленую спаржу варят всего 3-5 минут, белую от 7 до 12 минут, но не больше. В воду для варки спаржи профессиональные повара рекомендуют сыпать немного соли и сахара. Некоторые добавляют даже молоко, чтобы спаржа имела сливочный вкус и не была горькой.

  3. Спаржу можно не только варить, но и бланшировать, томить в масле на слабом огне, запекать в духовке, разогретой до 200 °С, и даже обжаривать на гриле. Некоторые гурманы едят спаржу сырой. В сыром виде, в салатах или с густыми соусами, следует есть молодые побеги и мини-спаржу. Ее не нужно чистить, только срезать нижнюю часть.

  4. При приготовлении деликатеса следует знать простое правило: ничто не вредит спарже так, как интенсивная термическая обработка. Все остальные эксперименты с деликатным овощем разрешаются.

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Дата публикации
Количество просмотров
7
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