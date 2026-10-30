Как правильно хранить хризантемы зимой: зимовка в почве, в траншеях, в погребе

Зимовка хризантем

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Хризантемы — главные украшения осеннего сада, которые радуют цветением до первых заморозков. Однако их корни крайне чувствительны к чрезмерной влаге, если почва затекает водой и промерзает в лед, растение погибает. Чтобы сохранить кусты и получить пышное цветение в следующем году, важно правильно подготовить цветы к зимнему покою.

Осенний уход за хризантемами

Осенний уход является фундаментом успешной зимовки и остается абсолютно одинаковым для всех разновидностей хризантем, независимо от того, где они будут проводить холодное время года — на садовой клумбе или в защищенном подвале. Первым и важнейшим этапом является правильная подкормка , которую проводят в конце сентября или начале октября. В этот период растения нуждаются исключительно в фосфорно-калийных удобрениях , ведь именно эти элементы стимулируют развитие корневой системы, повышают плотность тканей и помогают цветку накопить достаточный запас питательных веществ перед зимним сном. Категорически запрещено применять осенью любые азотные смеси: они вызывают бурный рост молодых зеленых побегов, которые не успеют одеревенеть до морозов, неизбежно вымерзнут и станут источником инфекций для всего растения.

Следующий шаг предусматривает обязательную осеннюю обрезку, выполняемую сразу после первых легких ночных заморозков или после того, как куст полностью завершит цветение. Все наземные стебли аккуратно срезают, оставляя небольшие пни высотой от 10 до 15 сантиметров . Такая короткая обрезка решает сразу несколько задач: она значительно упрощает дальнейший процесс выкапывания или сооружения защитного укрытия, уменьшает испарение влаги, а главное — устраняет отмершую зелень, на которой чаще всего зимуют возбудители заболеваний и вредители.

Завершающим и решающим этапом подготовительных работ является профилактическая обработка растений против грибковых поражений. Поскольку влажность и перепады температур зимой создают идеальную среду для развития плесени и серой гнили, обрезанные кусты вместе с почвой в радиусе при корневой зоне подлежат обязательному опрыскиванию фунгицидами. Лучше всего для этого подходит раствор медного купороса, приготовленный в пропорции 10 г препарата на пол литра воды, чистая бордоская жидкость или фундазол, которые надежно консервируют растение и защищают его от загнивания вплоть до наступления весеннего тепла.

Зимовка в открытом грунте для морозостойких сортов

Защитное окучивание корневой шейки

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Мелкоцветковые корейские хризантемы, известные в народе как «дубки», а также зимостойкие садовые гибриды способны прекрасно переносить сильные морозы непосредственно на цветнике без выкапывания. Однако даже для этих выносливых цветов главной опасностью остается промерзание корневой шейки и застой талой воды. Сразу после осенней обрезки куст тщательно окучивают сухим торфом, компостом или сухой землей на высоту от 15 до 20 сантиметров. Во время окучивания важно сформировать пологий бугор и убедиться, что вокруг растения нет углублений или канавок, где осенью и весной может накапливаться влага.

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Утепление сухой мульчей и хвоей

Следующим шагом для сохранения тепла является создание толстого слоя сухой мульчи толщиной от 30 до 40 сантиметров. В ее состав очень целесообразно добавлять сосновую хвою и шишки, которые играют двойную роль. Они не только образуют объемную воздушную прослойку и защищают растение от удушья, но и выделяют природные фитонциды, обеспечивая дезинфекцию почвы и защищая корневище от грибковых инфекций на протяжении всей зимы.

Сооружение вентилируемого укрытия

В завершение сформированную мульчево подушку дополнительно накрывают лапником, несколькими слоями дышащего агроволокна или деревянными или пластиковыми ящиками. Главное правило для любого укрытия состоит в том, что оно должно обязательно иметь отверстия для свободной циркуляции воздуха. Использование полностью герметичных материалов или сплошной пленки создает опасный парниковый эффект, из-за которого хризантемы выпревают и загнивают еще до наступления весны.

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Как хранить выкопанные кусты в подвале или погребе

Большецветковые, шаровидные хризантемы мультифлора и нежные контейнерные сорта категорически не переносят промерзание почвы, поэтому в ноябре сразу после первых заморозков их обязательно выкапывают. Выкопанные растения с большим комом земли не стоит сразу заносить в хранилище, их полезно подержать некоторое время на улице под навесом вплоть до наступления стабильных минусовых температур. Такая закалка помогает цветам окончательно перейти в состояние покоя и предотвращает преждевременное появление молодых побегов в тепле.

Способ размещения выкопанных растений зависит от типа пола в погребе или подвале. Если земля земляная, кусты укладывают прямо на грунт максимально плотно друг к другу, благодаря чему корневая система будет получать необходимую влагу естественным путем. В помещениях с бетонным полом хризантемы высаживают в вместительные ящики, заполняя все пустоты между корнями увлажненной смесью торфа.

Для успешного сохранения цветов в подвале необходимо поддерживать сумерки или полную тьму, а также стабильную температуру от 0 °C до +4 °C. Уход во время такой зимовки минимален, примерно раз в месяц земляной ком слегка увлажняют с пульверизатора, чтобы он не пересыхал окончательно. Если же из-за колебаний температуры на кусте все же начнет появляться молодая зеленая поросль, ее следует немедленно срезать, чтобы растение не тратило изнурительные силы до весенней пересадки.

Как хранить выкопанные хризантемы в траншеях на участке

При отсутствии подвала или погреба выкопанные хризантемы можно успешно сохранить непосредственно на садовом участке в специально обустроенном углублении. Для этого выбирают самое сухое и самое высокое место в саду, где нет риска подтопления или застоя талой воды, и выкапывают траншею глубиной от 50 до 70 сантиметров. Обрезанные кусты со сплошным земляным комом плотно выкладывают на дно траншеи в один слой, после чего все пустоты между ними полностью засыпают сухим торфом или опилками.

Сверху траншею плотно накрывают досками или шифером, а поверх этого настила насыпают толстый слой сухих опавших листьев или соломы для надежной теплоизоляции. Напоследок всю конструкцию закрывают крепкой защитной пленкой или рубероидом, чтобы внутрь не попадали зимние осадки и талая вода. Весной, после полного схождения снега и оттаивания грунта, траншею осторожно раскапывают, а сохранившиеся растения возвращают на постоянное место в цветнике.

Хранить хризантемы в горшках, на балконе или в квартире.

Остекленный балкон или лоджия считаются идеальным местом для зимовки контейнерных и горшечных хризантем. Главное условие для успешного сохранения растений — поддержание стабильной температуры в пределах от +2 до +8 °C. Перед закладкой на хранение куст обязательно обрезают, оставляя пни высотой до десяти сантиметров, и размещают горшок в затененном месте, подальше от прямых солнечных лучей. Уход заключается в минимальном увлажнении, почву слегка обрызгивают водой примерно один раз в месяц, чтобы корневая система не пересохла окончательно.

Держать хризантему в теплой жилой комнате у батарей центрального отопления крайне нежелательно, ведь сухой воздух и высокая температура заставят растение выпустить слабые побеги и истощать его задолго до весны. При отсутствии балкона или погреба горшок с цветком размещают на холодном подоконнике дома (лучше с северной стороны) плотно к стеклу и подальше от радиаторов. Увлажняют почву очень умеренно и только после полного просыхания верхнего слоя земли, обеспечивая растению максимально возможный прохладный режим.

Главные ошибки хранения хризантем

Наиболее распространенной причинной гибели хризантем зимой является совсем не низкая температура, а чрезмерная влажность. Затопление корневой шейки и образование льда вокруг подземной части растения перекрывают доступ кислорода и вызывают быстрое отмирание тканей. Из-за этого даже самые морозостойкие сорта вымерзают или загнивают намного быстрее, чем от воздействия сильного сухого мороза.

Использование полиэтиленовой сплошной пленки или других плотных материалов без вентиляционных отверстий приводит к накоплению внутреннего конденсата. Образовавшийся парниковый эффект создает идеальные условия для развития плесени и гнили. Без постоянной циркуляции свежего воздуха корневища и оставленные пеньки быстро выпевают еще до наступления настоящих зимних холодов.

Если выкопанные хризантемы занести в тёплый подвал или погреб до наступления стабильных минусовых температур на улице, растение не успеет перейти в состояние природного покоя. Теплый воздух спровоцирует преждевременное изгонение слабых вытянутых зеленых побегов, которые истощат все запасы питательных веществ корневища задолго до весенней посадки.

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