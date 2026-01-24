Как правильно хранить и обеззараживать воду дома во время отключений

Вода / © pexels.com

Частые обстрелы, перебои с электроснабжением и повреждения критической инфраструктуры снова ставят украинцев перед вызовом — как не остаться без воды. Большинство семей уже имеют привычку делать запасы, но сам факт наличия бутылей — не гарантия безопасности. Вода требует правильного хранения, регулярного обновления и, при необходимости, очистки.

ТСН.ua собрал рекомендации по хранению и очистке воды.

Как хранить воду дома

Специалисты советуют не ограничиваться одной большой емкостью. Лучше иметь несколько контейнеров разного объема. Это особенно актуально для семей, где есть пожилые люди или маленькие дети — тяжелую бочку с водой они просто не смогут поднять.

Во время хранения питьевой воды стоит придерживаться нескольких простых правил:

использовать только емкости из пищевого пластика или специальную тару для воды;

по возможности выбирать прозрачные контейнеры, чтобы контролировать состояние воды;

держать запасы подальше от солнечного света и любых источников химического загрязнения;

не оставлять воду зимой на улице — в случае замерзания и отсутствия отопления воспользоваться ею будет сложно или невозможно.

Не рекомендуется использовать бутылки из-под молока или соков — остатки белков и сахаров создают благоприятную среду для бактерий. Также не стоит брать тару из-под химических веществ, даже если она хорошо вымыта.

Запасы воды нужно регулярно обновлять. Питьевую воду желательно менять каждые два-три дня, а техническую — раз в несколько месяцев. Заводские бутыли с герметичной упаковкой могут храниться дольше, поэтому стоит ориентироваться на указанный срок годности.

Даже в плотно закрытых емкостях вода со временем может испортиться, поэтому раз в месяц стоит проверять как саму воду, так и тару. Если изменился цвет, появился осадок или неприятный запах — запас нужно сразу заменить. Полную замену всех запасов специалисты советуют делать минимум раз в полгода.

Для ежедневного употребления лучше использовать бутилированную воду, которая прошла очистку и соответствует санитарным нормам. Оптимальная температура хранения — от 10 до 21°C.

После открытия бутыли воду желательно использовать в течение 7-10 дней. Для этого лучше применять помпы или кулеры — так уменьшается риск загрязнения.

Сколько воды нужно в день

По рекомендациям специалистов, одному взрослому человеку в среднем необходимо около трех литров питьевой воды в сутки. Кроме этого, еще 10-12 литров ежедневно нужны для приготовления пищи, мытья рук, чистки зубов и других бытовых и гигиенических нужд.

Самый простой способ подготовиться к возможным отключениям — заблаговременно сформировать запас воды минимум на трое суток для каждого члена семьи.

Отдельно следует учитывать потребности домашних животных — объем воды зависит от их размера и физиологических особенностей.

Как безопасно обеззаразить воду в домашних условиях

В Министерстве здравоохранения Украины отмечают: перед любым обеззараживанием воду обязательно нужно оценить по внешнему виду и запаху, ведь не каждую воду вообще можно сделать пригодной для питья.

Прежде всего советуют набрать примерно треть бутылки воды и интенсивно ее встряхнуть. Если на поверхности появляется пена, такую воду категорически запрещено использовать для питья. Далее следует обратить внимание на запах. При наличии химического, бензинового, гнилостного или любого другого резкого или подозрительного запаха воду нельзя употреблять. Важен и цвет: безопасная питьевая вода должна быть прозрачной и без постороннего окраса. Только после такой первичной оценки можно переходить к обеззараживанию.

Самым надежным способом обеззараживания воды Минздрав называет кипячение. Воду рекомендуют кипятить не менее 10 минут, после чего дать ей отстояться и осторожно слить, не взбалтывая осадок. Хранить кипяченую воду следует в чистой закрытой таре, а по возможности — дополнительно пропустить ее через бытовой фильтр. В министерстве подчеркивают: чем дольше длится кипячение, тем больше патогенов уничтожается.

Еще одним разрешенным способом обеззараживания является использование специальных таблеток с активным хлором, предназначенных именно для очистки воды. Такие препараты добавляют в воду согласно инструкции, после чего обычно нужно подождать от 30 до 60 минут, пока вода станет пригодной для потребления. Минздрав отдельно отмечает, что эти средства рассчитаны на конкретный объем воды — нарушение дозировки может быть опасным.

Активированный уголь применяют для устранения неприятного запаха и незначительных примесей. На один литр воды нужно около пяти таблеток угля, которые предварительно измельчают. Порошок заворачивают в марлю или ткань, чтобы частицы не попали в воду. Процесс очистки таким способом длится не менее восьми часов.

Для небольших объемов воды допускается использование марганцовки. На литр воды добавляют 1-2 грамма раствора или несколько кристаллов — жидкость должна приобрести бледно-розовый цвет. После этого воду отстаивают около 30 минут и аккуратно процеживают, оставляя осадок на дне. В министерстве предостерегают: ярко-розовый цвет воды свидетельствует о чрезмерной концентрации и может привести к проблемам с пищеварением.

Спиртовой раствор йода Минздрав советует использовать только в крайних случаях, когда других способов обеззараживания нет. Для этого достаточно нескольких капель на литр воды, после чего нужно подождать до часа перед употреблением. По возможности такую воду рекомендуют дополнительно профильтровать. При этом людям с заболеваниями щитовидной железы в министерстве советуют воздержаться от потребления воды с йодом, особенно на регулярной основе.

