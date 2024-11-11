Как правильно хранить лук, чтобы он не портился до самой весны

Лук важно не только вырастить, но и сохранить, потому что часто еще до зимы он начинает гнить или, наоборот, высыхать.

Чтобы лук не гнил, не прорастал и не сох, его нужно хранить, соблюдая некоторые простые правила.

Как хранить лук, чтобы он не портился до самой весны

Эксперты рекомендуют выбирать сухое, прохладное и темное место для хранения этого привередливого овоща. Лучшей температурой для лука будет 7-13 градусов, а влажность – не более 70%, Лук нельзя хранить с коренеплодами, которые выделяют влагу, их нужно хранить отдельно.

Если вы храните овощи на балконе, то их нужно поместить в сетку или картонную коробку с отверстиями, чтобы циркулировать воздух. Также для хранения лука подойдут ящики или сумки из мешковины.

Чтобы лук хранился в кладовке или на кухне, его необходимо поместить в сухое темное место, так он не будет гнить и не будет прорастать.

Также лук хорошо хранится в холодильнике, но туда можно поместить не более 4 килограммов. Его нужно регулярно проверять и выбрасывать испорченный, иначе могут сгнить все овощи.

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