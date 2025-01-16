Как правильно хранить открытую томатную пасту: будет свежей до 5 недель

Томатная паста – это основной ингредиент многих блюд, однако использовать всю банку за один раз нереально.

Как сохранить открытую томатную пасту в холодильнике как можно дольше

Обычно хозяйки берут из банки одну-две ложки томатной пасты, а потом она долго стоит и в конце концов летит в мусорное ведро. Эксперты по безопасности питания не рекомендуют оставлять ее на полке холодильника, где она быстро портится, а предлагают замораживать продукт. Таким образом можно сохранить его свежесть, а замораживание никак не вредит качеству и вкусовым свойствам.

Чтобы сохранить продукт путем замораживания, переложите пасту в форму для льда. Просто распределите продукт по отсекам и тщательно разровняйте поверхность. Таким образом, у вас получатся удобные маленькие кубики томатной пасты.

При необходимости ее можно доставать из морозилки и добавлять в супы или другие блюда. Это очень удобно, потому что кубики не нужно будет размораживать. Просто возьмите порцию или две и положите в кастрюлю или сковородку. Если пасту все же нужно разморозить, это можно будет сделать в микроволновке или паровой бане.

Есть еще один отличный способ сохранить открытую томатную пасту свежей подольше. Налейте прямо в открытую банку с продуктом немного растительного масла. Это создаст защитный барьер, который не будет пропускать бактерии. Таким образом, паста будет храниться в холодильнике до 5-6 недель.

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