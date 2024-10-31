Как правильно хранить свежие помидоры: пролежат до Нового года без черной гнили и плесени

Сложно представить стол украинцев без свежих помидоров. Если вы не любите соленые или консервированные томаты, запомните простой, но действенный трюк, как сохранить их свежими до Нового года.

Даже без консервации вы можете сохранить помидоры свежими и сочными до самой зимы. Главное – создать соответствующие условия и учесть несколько важных нюансов.

Прежде всего, выбирайте для хранения только неспелые томаты, они поминутны быть не мягкими, иметь слегка зеленоватый оттенок. Важно, чтобы на поверхности таких помидоров не было испорченных участков. Если говорить о сортах, которые лучше всего хранятся, то первое место занимают "сливки". Они отличаются достаточно плотной структурой и могут долго держаться, не утрачивая своих свойств.

Дачники утверждают, что помидор созревают даже после срыва. Все благодаря тому, что плоды выделяют особый газ – этилен. Он стимулирует созревание. Именно благодаря этилену в тёплой комнате зеленый томат со временем становится ярко красным.

Итак, как сохранить свежие помидоры до зимы? Быстрый способ — переложить их опилками. Возьмите сухой деревянный ящик, выложите одним слоем помидоры, затем присыпьте опилками, снова помидоры и опилки, и так до верха. Опилки будут служить естественным барьером против влаги, а потому овощи не будут гнить.

Чтобы дополнительно избежать деформации плодов, можете каждый слой переложить и бумагой. Хранить такой ящик нужно при температуре +10 градусов в темном месте. Благодаря таким условиям микроорганизмы, разрушающие плод, не будут развиваться, а сами томаты будут медленно созревать.

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