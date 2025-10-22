Как правильно хранить яйца: опасная ошибка может обернуться отравлением

Как хранить яйца / © Associated Press

Многие сразу после покупки моют яйца, считая, что так они будут чище и безопаснее. Кажется, логичным — ведь на скорлупе часто есть пыль или следы грязи. Но эксперты уверяют: такая привычка не защищает, а наоборот — создает условия, при которых яйца быстрее портятся и могут стать опасными для здоровья.

Об этом сообщило издание «Добрые новости».

На поверхности яйца есть естественный защитный слой — кутикула. Она выполняет роль барьера, закрывающего поры скорлупы и не позволяющего бактериям проникнуть внутрь. Если яйцо помыть, эта защита смывается, и через микропоры микробы, в частности сальмонелла, легко попадают внутрь. Особенно опасно хранить такие яйца во влажной среде — тогда риск заражения возрастает в несколько раз.

Яйца следует мыть только непосредственно перед использованием — теплой водой и, при необходимости, с добавлением мягкого моющего средства. Это помогает уменьшить риск попадания бактерий в блюда.

Эксперты отмечают: домашние яйца являются наиболее уязвимыми, ведь они не проходят никакой санитарной обработки. Что касается магазинных яиц, то они на птицефабриках уже проходят очистку и проверку, поэтому являются более безопасными.

Перед приготовлением повара советуют сначала разбить каждое яйцо в отдельную мисочку — так можно убедиться, что оно свежее и не имеет неприятного запаха.

Подытоживая, специалисты советуют: яйца следует хранить сухими и немытыми, в холодильнике, подальше от влаги. Эти простые правила помогут избежать пищевых отравлений.

