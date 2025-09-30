Как правильно и как часто стирать постельное белье: советы экспертов

Стирка / © Freepik

Регулярная стирка постельного белья является необходимым условием для поддержания здоровья. По словам исследователей, на тканях накапливаются бактерии, грибки, вирусы, яйца гельминтов и пылевые клещи, которые могут сохраняться в течение длительного времени и представлять опасность для человека.

Об этом сообщило издание PMC.

Что может жить в постельном белье?

Ученые обнаруживали на тканях сальмонеллу, которая вызывает кишечные расстройства, а также золотистый стафилококк, устойчивый к антибиотикам и опасный для кожи. В стиральных машинах часто находят условно-патогенные грибки Candida, Fusarium и Exophiala. Они способны вызывать дерматомикозы, поражения ногтей, а в отдельных случаях — инфекции у людей со слабым иммунитетом.

Вирусы, в частности грипп, COVID-19, ротавирусы и герпес, остаются на тканях несколько дней. Яйца остриц выживают до трех недель, а пылевые клещи образуют многочисленные колонии в подушках, матрасах и одеялах.

Как часто стирать постель?

Если все члены семьи здоровы, белье можно стирать раз в две недели. Используйте стиральный порошок и сушите ткань до полного высыхания.

Если белье сильно загрязнено, но семья здорова, следует выбирать средства с энзимами и несколькими видами ПАВ для глубокой очистки.

Если у кого-то есть респираторные заболевания, белье советуют стирать чаще, при максимально разрешенной температуре, а также тщательно сушить. Для дезинфекции можно добавлять 3% перекись водорода.

Если в доме есть дети, люди с ослабленным иммунитетом или кишечные инфекции, белье нужно стирать отдельно, как можно чаще и при высокой температуре. Контактируя с грязными вещами, лучше пользоваться перчатками и мыть руки. Не следует встряхивать грязное белье, ведь это распространяет микробы в воздухе.

Сушка является важной частью ухода: влажная ткань сохраняет патогены дольше. Оптимально использовать сушильную машину при средней или высокой температуре, или хорошо проветриваемое помещение.

