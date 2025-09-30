- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 2 мин
Как правильно и как часто стирать постельное белье: советы экспертов
Невидимые микроорганизмы накапливаются даже на чистой постели. Специалисты советуют, как часто стирать белье, чтобы избежать инфекций.
Регулярная стирка постельного белья является необходимым условием для поддержания здоровья. По словам исследователей, на тканях накапливаются бактерии, грибки, вирусы, яйца гельминтов и пылевые клещи, которые могут сохраняться в течение длительного времени и представлять опасность для человека.
Об этом сообщило издание PMC.
Что может жить в постельном белье?
Ученые обнаруживали на тканях сальмонеллу, которая вызывает кишечные расстройства, а также золотистый стафилококк, устойчивый к антибиотикам и опасный для кожи. В стиральных машинах часто находят условно-патогенные грибки Candida, Fusarium и Exophiala. Они способны вызывать дерматомикозы, поражения ногтей, а в отдельных случаях — инфекции у людей со слабым иммунитетом.
Вирусы, в частности грипп, COVID-19, ротавирусы и герпес, остаются на тканях несколько дней. Яйца остриц выживают до трех недель, а пылевые клещи образуют многочисленные колонии в подушках, матрасах и одеялах.
Как часто стирать постель?
Если все члены семьи здоровы, белье можно стирать раз в две недели. Используйте стиральный порошок и сушите ткань до полного высыхания.
Если белье сильно загрязнено, но семья здорова, следует выбирать средства с энзимами и несколькими видами ПАВ для глубокой очистки.
Если у кого-то есть респираторные заболевания, белье советуют стирать чаще, при максимально разрешенной температуре, а также тщательно сушить. Для дезинфекции можно добавлять 3% перекись водорода.
Если в доме есть дети, люди с ослабленным иммунитетом или кишечные инфекции, белье нужно стирать отдельно, как можно чаще и при высокой температуре. Контактируя с грязными вещами, лучше пользоваться перчатками и мыть руки. Не следует встряхивать грязное белье, ведь это распространяет микробы в воздухе.
Сушка является важной частью ухода: влажная ткань сохраняет патогены дольше. Оптимально использовать сушильную машину при средней или высокой температуре, или хорошо проветриваемое помещение.
Напомним, часто светлая обувь после стирки выглядит совсем непригодной: ткань покрывают желтые пятна, а внешний вид становится неопрятным. Однако существуют простые и действенные лайфхаки, как избежать этой неприятности.