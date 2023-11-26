Как правильно и красиво ухаживать за девушкой, женщиной: советы психологов

Как ухаживать за девушкой в наше время, чтобы не оказаться в нелепом положении и добиться взаимности?

Психологи советуют, что прежде всего она должна видеть ваше внимание, чувствовать вашу заботу и любовь.

Поставьте ее на первое место

Девушке, женщине нужно чувствовать, что она, ее чувства, мысли очень важны для вас. Каждому нужно чувствовать свою важность для кого-то, а во время ухаживания это имеет особое значение. Это не значит, что парень, мужчина должен забыть о себе, семье, друзьях. Вовсе нет, главное — дать ей понять, что ради отношений вы готовы менять свою жизнь и учитывать потребности и интересы понравившейся вам девушки.

Старайтесь всегда ее внимательно слушать и запоминать, что она говорит

Даже если тема вас не интересует, слушайте о чем она говорит, дайте ей почувствовать, что она может говорить обо всем, что угодно и будет услышана вами. Запоминайте детали, если девушка в разговоре как-то вспомнила, что не ест сахар, в кафе заказывайте ей несладкий кофе. Если девушка говорит, что любит завтракать в кафе, пригласите ее на завтрак.

Будьте надежным партнером, человеком, на которого можно положиться

Любая девушка или женщина мечтает о надежных отношениях, о мужчине, который поможет и не подведет. Постарайтесь дать девушке понять, что вы будете рядом в любой ситуации, и всегда поможете справиться с проблемами. Откликайтесь на ее просьбу о помощи, но и будьте достаточно внимательны, чтобы самостоятельно ее предложить. Если она переживает, что не сможет выбрать новый телефон или ноутбук самостоятельно, предложите несколько моделей. Если вы упустили звонок от нее, всегда перезвоните ей.

Будьте романтичным

Не обязательно петь серенады под балконом, но удивить приятной запиской или цветами всегда можно. Делайте сюрпризы и не бойтесь, что девушке не понравится. Любой неожиданный подарок, приглашение на прогулку, поездка на пикник не оставит равнодушной ни одну девушку.

Проводите вместе больше времени

Ходите с девушкой вместе на выставки, в кино, театр, на прогулки, общий опыт сближает. В конце концов, девушка к вам привыкнет.

Всячески проявляйте инициативу

Предлагайте девушке разные варианты времяпрепровождения. Не ждите, когда она начнет намекать, что ей стало скучно. Предлагайте ненавязчиво, будьте готовы к отказу и встречному предложению.

Делайте комплименты и будьте галантны

Еще один способ расположить к девушке — это делать комплименты. Для этого не требуется специальных знаний и особой смелости. Заметьте, что вам нравится ее прическа, улыбка, голос. Скажите, что с ней приятно проводить время и интересно разговаривать.

Важно быть вежливым и соблюдать элементарные правила. Галантность – это изысканная, ненавязчивая вежливость – помогите открыть дверь, донести тяжелую сумку, снять верхнюю одежду. В то же время учитывайте желание самой девушки. Если эти нормы она считает устаревшими, избегайте их и не бегайте вокруг нее. Найдите оптимальный для обоих вариант.

Чаще делайте знаки внимания

Старайтесь проявлять внимание действиями, а не словами. Привезите кофе или обед посреди рабочего дня, подарите небольшой подарок. Необязательно нести ей букет цветов или плюшевого медведя. Подарите интересную книгу, красивую чашку кофе. Принесите фрукты, мед, варенье, если заметили, что у девушки болит горло. В этих подарках нет ничего грандиозного, но самое главное – забота и внимание.

Пишите романтические сообщения

Если вы не можете часто видеться с девушкой? Пишите и отправляйте текстовые, аудио- или видеосообщения о своих мыслях и чувствах. Вспомните приятные моменты, пережившие вместе. Любое незапланированное сообщение будет приятно и вызовет улыбку девушки. Позвоните ей, если вы знаете, что она может говорить и обрадуется вам. Не звоните девушке каждый час, если она не отвечает, не требуйте мгновенного ответа на сообщение. Звонки и мессиджи от вас должны быть приятными и ассоциироваться с чем-нибудь хорошим.

Главное, дайте девушке почувствовать ваше внимание и заботу, будьте внимательны, добры, терпеливы и ненавязчивы. Простите подарки, старайтесь проводить больше времени вместе и оставайтесь собой.

Читайте также: