- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 424
- Время на прочтение
- 3 мин
Как правильно и ласково назвать Артема на украинском, значение имени и лучшие поздравления в День ангела
20 октября в церковном календаре — важная дата, ведь в этот день отмечают День ангела Артема (чествуют святого мученика Артемия Антиохийского). Это прекрасная возможность не только поздравить родных, друзей или коллег с этим именем, но и узнать богатую палитру украинских вариантов этого имени, правильные языковые формы и обычаи обращения.
20 октября — День ангела Артема: история праздника и значение имени
В этот день православная церковь чтит память святого мученика Артемия Антиохийского — выдающегося военачальника IV века, прославившегося духовной стойкостью, мужеством и верностью своим убеждениям.
Этимологически имя Артем происходит из древнегреческого языка (Артемиос) и связано с именем богини Артемиды. В переводе оно имеет значение:
«невредимый», «здоровый», «безупречного здоровья»;
«неделимый», «посвященный Артемиде».
Мужчины с именем Артем обычно отличаются спокойствием, внутренней силой, целеустремленностью, надежностью и рассудительностью.
Как правильно и красиво назвать Артема на украинском языке
В украинском языке официальной нормативной формой для документов является “Артем». В то же время в церковном контексте, при крещении и в духовной литературе используется форма “Артемій».
Официальные и уважительные формы
«Артем» — основная гражданская форма;
«Артемій» — церковнославянская, традиционная и торжественная форма.
Уменьшительно-ласкательные и нежные формы (для детей, любимых и близких)
Украинский язык имеет чрезвычайно богатую систему суффиксов, позволяющую создать множество теплых вариантов:
Популярные повседневные: Артемчик, Артемко, Артемочка, Артемка;
Мягкие и домашние: Тьома, Тьомочка, Тьомчик, Тьомачка, Тьомик;
Самобытные украинские традиционные: Артемик, Артемцьо, Артемичок, Артемчик-спортивчик;
Ласкавые варианты от формы Артемій: Артемійко, Артемійчик, Тьома-Артемій.
Как правильно обращаться к Артему (звательный падеж)
Многие допускают ошибку, используя називний відмінок (именительный падеж) вместо кличного при обращении. Согласно нормам Українського правопису, при личном общении или в переписке следует использовать именно кличную форму:
Официально и уважительно: «Добрий день, Артеме!» или «Шановний Артемію!»;
Ласково и дружелюбно: «Вітаю, Артемку!», «Дякую, Артемчику!», «Ходи сюди, Артемику!», «Зі святом, Тьомо!».
Запомните: говорить «Привіт, Артем» или «Вітаю, Артем» — это языковая ошибка. Правильно — «Артеме!»
Поздравления с Днем ангела Артемия
Торжественные и красивые поздравления в прозе
«Дорогой Артем! Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель — святой Артемий — бережет тебя от всех невзгод, дарит крепкое здоровье, уверенность в собственных силах и духовное вдохновение. Пусть каждый твой день будет полон радости, уюта, любви и новых свершений!»
«Артемчик, с праздником тебя! Твое имя означает здоровье, мощь и цельность. Желаю тебе всегда оставаться таким же сильным, надежным и уверенным в себе мужчиной. Пусть ангел-хранитель расправляет крылья над твоим путем и указывает верное направление к успеху!»
«Уважаемый Артемий! Примите искренние поздравления с Днем ангела 20 октября. Желаем вам неистощимой энергии, семейного уюта, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Пусть небесный покровитель оберегает ваш дом!»
Короткие и теплые поздравления для SMS или мессенджеров
«Артем, с днем ангела! Крепкого здоровья, успехов по всем делам и верного ангела за плечами!»
«Артемка, с праздником! Пусть твой ангел-хранитель каждый день оберегает тебя от бед и дарит хорошее настроение!»
«С днем ангела, Темчик! Желаю мира, счастья, любви и исполнения самых заветных мечтаний!»
«Артем, поздравляю! Пусть жизнь будет яркой, а небесный покровитель всегда помогает в сложные минуты!»
Поздравления (в стихах)
С Днем ангела, Артем, я поздравляю,
Здоровья и счастья искренне я желаю!
Пусть ангел рядом всегда шагает,
От бед и тревог тебя оберегает!
Пусть святой Артемий с небес
Пошлёт тебе миллион чудес!
Пусть радость в сердце расцветает,
А дом твой счастье наполняет!