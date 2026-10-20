Как правильно и ласково назвать Артема на украинском, значение имени и лучшие поздравления в День ангела

Имя Артемий

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20 октября — День ангела Артема: история праздника и значение имени

В этот день православная церковь чтит память святого мученика Артемия Антиохийского — выдающегося военачальника IV века, прославившегося духовной стойкостью, мужеством и верностью своим убеждениям.

Этимологически имя Артем происходит из древнегреческого языка (Артемиос) и связано с именем богини Артемиды. В переводе оно имеет значение:

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«невредимый», «здоровый», «безупречного здоровья»;

«неделимый», «посвященный Артемиде».

Мужчины с именем Артем обычно отличаются спокойствием, внутренней силой, целеустремленностью, надежностью и рассудительностью.

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Как правильно и красиво назвать Артема на украинском языке

В украинском языке официальной нормативной формой для документов является “Артем». В то же время в церковном контексте, при крещении и в духовной литературе используется форма “Артемій».

Официальные и уважительные формы

«Артем» — основная гражданская форма;

«Артемій» — церковнославянская, традиционная и торжественная форма.

Уменьшительно-ласкательные и нежные формы (для детей, любимых и близких)

Украинский язык имеет чрезвычайно богатую систему суффиксов, позволяющую создать множество теплых вариантов:

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Популярные повседневные: Артемчик, Артемко, Артемочка, Артемка;

Мягкие и домашние: Тьома, Тьомочка, Тьомчик, Тьомачка, Тьомик;

Самобытные украинские традиционные: Артемик, Артемцьо, Артемичок, Артемчик-спортивчик;

Ласкавые варианты от формы Артемій: Артемійко, Артемійчик, Тьома-Артемій.

Как правильно обращаться к Артему (звательный падеж)

Многие допускают ошибку, используя називний відмінок (именительный падеж) вместо кличного при обращении. Согласно нормам Українського правопису, при личном общении или в переписке следует использовать именно кличную форму:

Официально и уважительно: «Добрий день, Артеме!» или «Шановний Артемію!»;

Ласково и дружелюбно: «Вітаю, Артемку!», «Дякую, Артемчику!», «Ходи сюди, Артемику!», «Зі святом, Тьомо!».

Запомните: говорить «Привіт, Артем» или «Вітаю, Артем» — это языковая ошибка. Правильно — «Артеме!»

Поздравления с Днем ангела Артемия

Торжественные и красивые поздравления в прозе

«Дорогой Артем! Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель — святой Артемий — бережет тебя от всех невзгод, дарит крепкое здоровье, уверенность в собственных силах и духовное вдохновение. Пусть каждый твой день будет полон радости, уюта, любви и новых свершений!»

«Артемчик, с праздником тебя! Твое имя означает здоровье, мощь и цельность. Желаю тебе всегда оставаться таким же сильным, надежным и уверенным в себе мужчиной. Пусть ангел-хранитель расправляет крылья над твоим путем и указывает верное направление к успеху!»

«Уважаемый Артемий! Примите искренние поздравления с Днем ангела 20 октября. Желаем вам неистощимой энергии, семейного уюта, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Пусть небесный покровитель оберегает ваш дом!»

Короткие и теплые поздравления для SMS или мессенджеров

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«Артем, с днем ангела! Крепкого здоровья, успехов по всем делам и верного ангела за плечами!»

«Артемка, с праздником! Пусть твой ангел-хранитель каждый день оберегает тебя от бед и дарит хорошее настроение!»

«С днем ангела, Темчик! Желаю мира, счастья, любви и исполнения самых заветных мечтаний!»

«Артем, поздравляю! Пусть жизнь будет яркой, а небесный покровитель всегда помогает в сложные минуты!»

Поздравления (в стихах)

С Днем ангела, Артем, я поздравляю, Здоровья и счастья искренне я желаю! Пусть ангел рядом всегда шагает, От бед и тревог тебя оберегает!

Пусть святой Артемий с небес Пошлёт тебе миллион чудес! Пусть радость в сердце расцветает, А дом твой счастье наполняет!

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