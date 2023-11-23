Как правильно красить волосы дома: цвет будет держаться больше 2 месяцев

Чтобы эффект домашней покраски был, как в салоне, соблюдайте эти простые рекомендации.
Многие женщины окрашивают свои волосы дома. Так быстрее и гораздо дешевле. Конечно, такая покраска далеко не салонная – и цвет может быть не ровный, и седина не вся окрашивается. Но если выполнять некоторые простые рекомендации и избегать ошибок, которые совершают практически все женщины, то можно добиться салонного эффекта дома. Рассказываем, каких ошибок при окрашивании волос в домашних условиях следует избегать. И как правильно краситься дома, чтобы получить отличный результат.
ТОП-10 ошибок при окрашивании волос дома, которых следует избегать
Чтобы ваши волосы радовали равномерным и ярким цветом, следует избегать таких ошибок, если вы выбрали самостоятельную окраску.
- Не стоит покупать дешевую краску для волос, думая, что она лучше профессиональной.
- Не следует выбирать для себя цвет волос по фото на упаковке, он обычно не соответствует действительности.
- Не покупайте краску, которая отличается в цвете на 2 тона.
- Не меняйте бренд краски, не проконсультировавшись со своим мастером.
- Не делите краску ровными частями «на глаз», вы можете ошибиться.
- Не следует наносить краску сначала на переднюю часть головы.
- Не следует протягивать краску по всей длине волос.
- Не наносите краску на влажные волосы, тем более, когда есть седина.
- Не красьте свежевымевшиеся волосы.
- Не следует разводить краску шампунем или бальзамом.
Как правильно красить волосы в домашних условиях
Рекомендации для тех, кто окрашивает волосы самостоятельно. Следуя этим простым шагам, вы добьетесь максимального результата.
- Когда выбираете цвет краски, пользуйтесь палитрой, сравнивая свои волосы с волосами на карте.
- Выбирайте профессиональные краски, они держатся 2 и более месяцев.
- Не следует менять основной цвет краски больше, чем на 1 тонну. Если вы хотите изменить цвет, делайте это постепенно. Например, ваша краска 5.24, где 5 – это уровень тона, 24 – это оттенок, который можно изменять.
- Когда наносите краску, не окрашивайте волосы у лица несколько раз, они там намного тоньше, прокрашиваются быстрее.
- Чтобы выровнять цвет волос, нужно окрашивать влажные волосы остатками краски по всей длине. Держать следует не больше 20 минут.
- Если вы краситесь дома, не стоит красить только вымытые волосы. Это нужно для того, чтобы был защитный барьер. Лучше всего краситься на второй день после мытья головы.
- Если у вас есть седые волосы, тогда не следует окрашивать влажные пряди. Такой тип окраски подходит только для уже окрашенных волос без седины, чтобы выровнять цвет.
- Разводить краску бальзамом или шампунем может только профессионал. В противном случае вы можете получить не тот ожидаемый результат.
Читайте также:
Как правильно выбрать стрижку по форме лица, чтобы подступала, омолаживала и маскировала недостатки
Идеален для праздника и в будни: модный зимний маникюр, который будет на пике популярности 2024 года.
Идеальная прическа для непослушных волос: знаменитая стрижка «итальянка» со всех сторон