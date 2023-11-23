Как правильно красить волосы дома: цвет будет держаться больше 2 месяцев

Чтобы эффект домашней покраски был, как в салоне, соблюдайте эти простые рекомендации.

Многие женщины окрашивают свои волосы дома. Так быстрее и гораздо дешевле. Конечно, такая покраска далеко не салонная – и цвет может быть не ровный, и седина не вся окрашивается. Но если выполнять некоторые простые рекомендации и избегать ошибок, которые совершают практически все женщины, то можно добиться салонного эффекта дома. Рассказываем, каких ошибок при окрашивании волос в домашних условиях следует избегать. И как правильно краситься дома, чтобы получить отличный результат.

ТОП-10 ошибок при окрашивании волос дома, которых следует избегать

Чтобы ваши волосы радовали равномерным и ярким цветом, следует избегать таких ошибок, если вы выбрали самостоятельную окраску.

Не стоит покупать дешевую краску для волос, думая, что она лучше профессиональной. Не следует выбирать для себя цвет волос по фото на упаковке, он обычно не соответствует действительности. Не покупайте краску, которая отличается в цвете на 2 тона. Не меняйте бренд краски, не проконсультировавшись со своим мастером. Не делите краску ровными частями «на глаз», вы можете ошибиться. Не следует наносить краску сначала на переднюю часть головы. Не следует протягивать краску по всей длине волос. Не наносите краску на влажные волосы, тем более, когда есть седина. Не красьте свежевымевшиеся волосы. Не следует разводить краску шампунем или бальзамом.

Как правильно красить волосы в домашних условиях

Рекомендации для тех, кто окрашивает волосы самостоятельно. Следуя этим простым шагам, вы добьетесь максимального результата.

Когда выбираете цвет краски, пользуйтесь палитрой, сравнивая свои волосы с волосами на карте. Выбирайте профессиональные краски, они держатся 2 и более месяцев. Не следует менять основной цвет краски больше, чем на 1 тонну. Если вы хотите изменить цвет, делайте это постепенно. Например, ваша краска 5.24, где 5 – это уровень тона, 24 – это оттенок, который можно изменять. Когда наносите краску, не окрашивайте волосы у лица несколько раз, они там намного тоньше, прокрашиваются быстрее. Чтобы выровнять цвет волос, нужно окрашивать влажные волосы остатками краски по всей длине. Держать следует не больше 20 минут. Если вы краситесь дома, не стоит красить только вымытые волосы. Это нужно для того, чтобы был защитный барьер. Лучше всего краситься на второй день после мытья головы. Если у вас есть седые волосы, тогда не следует окрашивать влажные пряди. Такой тип окраски подходит только для уже окрашенных волос без седины, чтобы выровнять цвет. Разводить краску бальзамом или шампунем может только профессионал. В противном случае вы можете получить не тот ожидаемый результат.

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