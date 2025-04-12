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Как правильно красить волосы — на чистую или грязную голову: что об этом говорят эксперты
Что произойдет, если помыть голову перед покраской, и почему обычно окрашивают “жирные” волосы.
В обществе существуют определенные нормы и ограничения, которые большинство соблюдает, но не всегда понимает, по каким причинам. Этот случай не исключение. Многие считают, что мыть волосы непосредственно перед покраской не стоит, потому что тогда краска ляжет хуже и результат будет менее эффективным.
Во-первых, во время нанесения краски вы могли ощущать дискомфорт на коже головы. Если волосы помыть перед покраской, вероятность раздражения увеличивается — может появиться зуд и жжение. Природный жировой слой кожи помогает понизить эти опасности.
Во-вторых, если помыть голову хотя бы за день до покраски, на коже останется себум — натуральное кожное сало. Оно выступает в качестве защитного барьера и уменьшает влияние химических компонентов краски. Кроме того, себум улучшает проникновение краски в структуру волоса, что делает цвет более равномерным.
Особенно не рекомендуется мыть волосы сульфатным шампунем перед окрашиванием. Однако все зависит от индивидуальных особенностей: некоторым краска ложится ровно даже после мытья, а остальные вынуждены повторять процедуру. Для экономии времени и денег лучше следовать общим советам.
Это не значит, что нужно несколько дней ходить с немытыми волосами. Оптимально помыть голову за день до покраски.