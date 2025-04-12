Почему нельзя мыть голову перед покраской / © unsplash.com

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В обществе существуют определенные нормы и ограничения, которые большинство соблюдает, но не всегда понимает, по каким причинам. Этот случай не исключение. Многие считают, что мыть волосы непосредственно перед покраской не стоит, потому что тогда краска ляжет хуже и результат будет менее эффективным.

Во-первых, во время нанесения краски вы могли ощущать дискомфорт на коже головы. Если волосы помыть перед покраской, вероятность раздражения увеличивается — может появиться зуд и жжение. Природный жировой слой кожи помогает понизить эти опасности.

Во-вторых, если помыть голову хотя бы за день до покраски, на коже останется себум — натуральное кожное сало. Оно выступает в качестве защитного барьера и уменьшает влияние химических компонентов краски. Кроме того, себум улучшает проникновение краски в структуру волоса, что делает цвет более равномерным.

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Особенно не рекомендуется мыть волосы сульфатным шампунем перед окрашиванием. Однако все зависит от индивидуальных особенностей: некоторым краска ложится ровно даже после мытья, а остальные вынуждены повторять процедуру. Для экономии времени и денег лучше следовать общим советам.

Это не значит, что нужно несколько дней ходить с немытыми волосами. Оптимально помыть голову за день до покраски.