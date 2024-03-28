Как правильно креститься: правила для православных и католиков (фото)

Одно из наиболее очевидных отличий между православными и католиками – это разница в совершении крестного знамения.

Крестное знамение – это ритуальный жест, практикуемый верующими разных христианских конфессий. Также его называют самоблагословением. В то же время, есть различия между тем, как крестятся православные и католики.

Ниже приведены комментарии от священнослужителей, представляющих Православную церковь и Римско-Католическую Церковь. Поэтому предлагаем узнать, как принято креститься в разных конфессиях и какой символизм имеет эта духовная и телесная практика.

Как крестятся православные

Даже в том, как человек складывает пальцы, есть элемент исповедования веры, отмечает ректор Открытого православного университета, священник ПЦУ Георгий Коваленко.

“Когда человек складывает три пальца вместе, это вера в Святую Троицу. Два пальца, склоняющихся к ладони, означают два естества Христа – он и Бог, и человек. Также это два Пришествия, которое уже было и какое будет”, — объясняет Георгий Коваленко.

Сложив пальцы, верующий сначала затрагивает лоб, будто просит Бога освятить мысли. Следовательно, касается тела в районе сердца, чтобы освятить свою жизнь. Затем касается правого и левого плеча, будто просит сил, рассказал священник ВЦУ.

"Крест — это символ нашего спасения и символ победы над смертью", — добавил Георгий Коваленко.

Традиционно ритуальный жест выполняется правой рукой, но при необходимости можно креститься и левой. Крестятся православные верующие во время богослужений, во время молитвы или нуждающихся в защите, а также в храме или проходя мимо церкви, отзываясь на призыв души.

Как крестятся православные (слева) и католики (справа). Фото из открытых источников

Как крестятся католики

Традиции налагать на себя крестное знамение в католической церкви имеют свои отличия. О них рассказал епископ-помощник Харьковско-Запорожской епархии Ян Собило.

«Католики крестятся целой ладонью, потому что есть пять ран Иисуса: раны на руках, на ногах и на сердце, потому что у Иисуса было пробитое сердце», — объясняет Ян Собило.

Сначала ладонь прикладывается к голове, потом к сердцу, потом к левому плечу, как к стороне сердца, и в конце к правому. При этом священнослужитель уточнил, что в разных регионах есть разные традиции. Поэтому некоторые католики крестятся подобно православным. Кроме большого креста, есть еще мал, добавляет священнослужитель.

“Накладывают его люди в начале литургии, когда слышат Евангелие. Малый крест выполняют большим пальцем руки, рисуя небольшой крестик на лбу, затем на губах, дальше – на сердце. Таким образом, я прошу, чтобы Иисус освятил мой разум. То, что я узнал и услышал, у меня есть возможность провозглашать своими устами и пережить в своем сердце”, — рассказал Ян Собило.

Самое главное при этом, чтобы знак был сознательным. Если вдруг при этом порядок наложения на себя креста не будет четко следовать традициям или какому-то стилю, страшного в этом ничего нет, отмечает Ян Собило.

Ритуальный жест верующие-католики выполняют утром, когда очнулись, и завершают день молитвой. Так же люди крестятся во время литургии и хотят отогнать от себя влияние негативных сил. Также католики крестятся перед едой в знак благодарности и проходя мимо храма. Ведь там чтят Бога и хранят святые дары — евхаристию, представленные в хлебе и вине, разъяснил священнослужитель. Ян Собило отметил, что знак креста сопровождает человека не просто целый день, но и всю его жизнь.

Напомним, ранее мы писали, почему католики и православные празднуют Пасху в разные дни.

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