- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 2 мин
Как правильно купаться на Крещение и что это символизирует
Крещение завершает цикл Рождественских праздников. Некоторые люди в этот день традиционно погружаются в прорубь.
Во вторник, 6 января, христиане восточного обряда будут отмечать Крещение Господне. Одной из традиций этого дня является погружение в прорубь.
Украинцы издавна верили в целительную силу освященной воды. Считают, что если нырнешь в этот день, то целый год не будешь болеть.
Православная церковь Украины напоминает, что купание в проруби на Крещение не имеет ничего общего со «смыванием» грехов, получением особого Божьего благословения или духовного очищения.
Медики советуют купаться на Крещение только физически подготовленным людям. Следует купаться в отведенных для этого водоемах.
От купания лучше воздержаться людям:
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
которые имеют болезни дыхательной системы (перенесенная пневмония, насморк, отит, астма)
имеющих сахарный диабет
больным эпилепсией
с болезнями кожи
В то же время употреблять перед погружением в прорубь спиртные напитки не стоит — это приводит к расширению сосудов и более быстрому переохлаждению. Категорически нельзя нырять тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания и частые колебания АД, а именно артериальную гипертензию.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям советуют погружаться в воду в специально обустроенных местах. Там также предостерегают: «ни в коем случае нельзя нырять в воду, заходить в прорубь необходимо медленно и осторожно».
После купания поскорее нужно снять мокрую одежду, быстро растереться полотенцем и одеться. Это уменьшит холодовую нагрузку. Одежда и обувь должны быть сухими, теплыми и просторными. Также можно выпить горячий чай.
Напомним, 5 января празднуется Подвечерие Богоявления, которое готовит украинцев к главному празднику — Крещения. Больше об этом читайте в новости.