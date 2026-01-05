Как правильно купаться на Крещение и что это символизирует

6 января христиане восточного обряда отмечают Крещение Господне / © commons.wikimedia.org

Во вторник, 6 января, христиане восточного обряда будут отмечать Крещение Господне. Одной из традиций этого дня является погружение в прорубь.

Украинцы издавна верили в целительную силу освященной воды. Считают, что если нырнешь в этот день, то целый год не будешь болеть.

Православная церковь Украины напоминает, что купание в проруби на Крещение не имеет ничего общего со «смыванием» грехов, получением особого Божьего благословения или духовного очищения.

Медики советуют купаться на Крещение только физически подготовленным людям. Следует купаться в отведенных для этого водоемах.

От купания лучше воздержаться людям:

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

которые имеют болезни дыхательной системы (перенесенная пневмония, насморк, отит, астма)

имеющих сахарный диабет

больным эпилепсией

с болезнями кожи

В то же время употреблять перед погружением в прорубь спиртные напитки не стоит — это приводит к расширению сосудов и более быстрому переохлаждению. Категорически нельзя нырять тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания и частые колебания АД, а именно артериальную гипертензию.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям советуют погружаться в воду в специально обустроенных местах. Там также предостерегают: «ни в коем случае нельзя нырять в воду, заходить в прорубь необходимо медленно и осторожно».

После купания поскорее нужно снять мокрую одежду, быстро растереться полотенцем и одеться. Это уменьшит холодовую нагрузку. Одежда и обувь должны быть сухими, теплыми и просторными. Также можно выпить горячий чай.

