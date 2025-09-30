ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
362
1 мин

Как правильно квасить огурцы в кастрюле: семь секретов от профессионалов

Квашенные огурцы — любимое закусывание многих, но далеко не все умеют приготовить их действительно вкусно и без проблем.

Татьяна Мележик
Как квасить огурцы в кастрюле: семь секретов

Как квасить огурцы в кастрюле: семь секретов / © unsplash.com

Чтобы огурцы были хрустящими, сочными и ароматными, нужно знать несколько простых, но эффективных уловок.

Как избежать ошибок и сделать огурцы совершенными

  1. Выбирайте правильные огурцы. Лучше всего подходят мелкие, плотные плоды с тонкой кожурой. Большие и мясистые огурцы быстро размокают и теряют текстуру.

  2. Замочите огурцы перед приготовлением. Несколько часов в холодной воде помогут им насытиться влагой, что сделает закуску более сочной.

  3. Сортируйте плоды по размеру. В одной банке не должно быть больших и маленьких огурцов — они готовятся неравномерно.

  4. Отрезайте кончики. Маленькие надрезы с обеих сторон позволяют рассолу проникать внутрь плодов и улучшают процесс брожения.

  5. Соль — только большая, обычная. Йодированная соль не подходит, потому что блокирует брожение. Оптимальная пропорция — 2 столовые ложки с горкой на каждый литр чистой воды. Соль не следует сыпать прямо в банку — она не растворится, и рассол получится неравномерным.

  6. Добавьте листья хрена и черной смородины. Хрен содержит дубильные вещества, сохраняющие огурцы хрустящими, а черная смородина придает особый аромат и приятный привкус.

  7. Чеснок — для остроты. Он делает закуску пикантной, но не переусердствуйте — излишек может сделать огурцы мягкими.

Применяя эти простые секреты, даже начинающий сможет приготовить квашеные огурцы, которые поразят хруст и насыщенный вкус.

Дата публикации
Количество просмотров
362
