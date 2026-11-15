Как правильно мыть голову, чтобы объем держался до пяти дней: секрет француженок

Как сохранить объем волос / © Фото из открытых источников

Реклама

Француженок часто ассоциируют с непринужденными прическами, у которых волосы имеют естественный объем и не перегружены средствами для укладки. Один из секретов такого эффекта — не сложная процедура в салоне, а правильная очистка кожи головы и легкий уход без лишних продуктов. Чтобы прическа дольше оставалась пышной, важно не просто хорошо вымыть волосы, а сделать это в правильной последовательности. Особенно это касается тонких прядей, которые быстро теряют объем у корней.

Как правильно мыть голову, чтобы волосы дольше оставались объемными

Перед мытьем осторожно расчешите волосы, чтобы распутать пряди. Затем хорошо смочите их теплой, но не горячей водой. Это поможет удалить часть загрязнений и равномерно распределить шампунь.

Реклама

Наносите шампунь в первую очередь на кожу головы: именно там накапливаются кожный жир, пот и остатки средств для укладки. Массируйте подушечками пальцев, не царапая кожу ногтями. Особое внимание уделите затылку, участкам за ушами и линии роста волос.

Реклама

Если волосы были сильно загрязнены или на них осталось много стайлинга, можно помыть голову дважды. Во время первого мытья удаляются основные загрязнения, а во время второго шампуня очищает кожу более тщательно. Однако повторять процедуру каждый раз необязательно.

Затем нанесите кондиционер только на длину и кончики, отступив от корней. Для тонких волос лучше выбирать легкие средства, которые не отягощают пряди. Тщательно смойте их водой: остатки кондиционера могут сделать прическу менее пышной.

Главный секрет объема — правильная сушка

Даже идеально вымытые волосы могут быстро потерять пышность, если оставить их высыхать без укладки. После душа не трите пряди полотенцем, а деликатно промокните их, убирая лишнюю влагу.

На слегка подсушенные волосы нанесите небольшое количество мусса или спрея для прикорневого объема. Затем высушите корни феном, немного приподнимая пряди пальцами или щеткой. В конце можно переключить фен на прохладный режим, чтобы завершить укладку.

Реклама

Не используйте избыточное количество масел, густых масок и несмываемых кремов у корней. Такие средства лучше оставить для кончиков, которым требуется дополнительное увлажнение.

Как сохранить пышность прически между мытьем

Чтобы не терять объем уже на следующий день, старайтесь реже прикасаться к волосам руками: кожный жир и остатки косметики быстрее делают корни неопрятными. На ночь можно собрать длинные волосы в свободную косу или мягкий пучок, не затягивая их.

Если корни начали жирнеть, поможет сухой шампунь. Наносите его небольшими порциями на прикорневую зону, подождите несколько минут и распределите средство пальцами или щеткой.

Новости партнеров

Новости партнеров