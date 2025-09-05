ТСН в социальных сетях

Как правильно на украинском языке "мнительный": это слово мало кто знает

Украинский аналог к российскому слову «мнительный» — слово «помисливий».

Все больше украинцев интересуется правописанием

Все больше украинцев интересуется правописанием / © pixabay.com

Многие не знают, как правильно на украинском языке заменить российское слово «мнительный», поэтому часто просто без изменений используют их в родном языке. Такие заимствования называют кальками.

Заслуженный работник образования, автор учебников, доцент-языковед Александр Авраменко объяснил, как «мнительный» будет на украинском языке.

«Человек, который постоянно испытывает угрозу, какую-то опасность, обеспокоен этим называют „помисливою“ або „самовразливою“, — сказал эксперт.

Помисливий — это тот, кто от всего ждет опасности, неприятности; мнительный, болезненно подозрительный и слишком чувствительный к мнению других людей.

Поэтому не стоит употреблять слово «мнительный» — перевод на украинский теперь вы знаете.

Раньше мы писали, как правильно обращаться к чужим детям на украинском. Больше об этом читайте в новости.

