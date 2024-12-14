Как правильно на украинском языке назвать фасоль: знают не все

У этого слова есть несколько хороших украинских аналогов.

Фасоль – это калька с русского языка. В украинском языке такого слова нет, а правильно говорить фасоль.

Фасоль – огородное травянистое однолетнее растение семейства бобовых, имеющее в стручках овальные зерна.

Название этого растения мы позаимствовали из средневерхнегерманского, но здесь просматриваются еще греческие и латинские корни, поэтому можно смело говорить о средиземноморском происхождении слова.

В Украине еще можно услышать такие названия, в том числе диалектные:

хвосоля

пасоль

ботва фасоли называется фасолиння

Раньше мы писали, как правильно обращаться к чужим детям на украинском языке. Больше об этом читайте в новости.

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