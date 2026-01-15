- Дата публикации
Как правильно на украинском языке — павербанк или повербанк
Хотя большинство пользователей пишут и произносят «повербанк», эта форма не имеет словарного подтверждения.
С начала блэкаутов слово «павербанк» стало частью быта украинцев. Однако возникает вопрос: как правильно употреблять это иноязычное название через «а» или «о»?
Как правильно назвать «павербанк»
Power bank (на английском) — это портативное зарядное устройство для зарядки гаджета, когда нет возможности подпитать его с помощью электроэнергии.
На украинском языке такой внешний аккумулятор, портативное зарядное устройство называем «повербанком», а не «павербанком».
Дословный перевод с английского — «банк силы», «банк мощности».
В частности, онлайн-словарь «Горох» представляет обе формы: поверанк и паверанк.
Какие синонимы можно использовать:
накопитель
аккумулятор
дополнительная батарея
аккумуляторная батарея
