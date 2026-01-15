Слово «павербанк» не зафиксировано в словарях по украинскому языку / © Pixabay

Реклама

С начала блэкаутов слово «павербанк» стало частью быта украинцев. Однако возникает вопрос: как правильно употреблять это иноязычное название через «а» или «о»?

Как правильно назвать «павербанк»

Power bank (на английском) — это портативное зарядное устройство для зарядки гаджета, когда нет возможности подпитать его с помощью электроэнергии.

На украинском языке такой внешний аккумулятор, портативное зарядное устройство называем «повербанком», а не «павербанком».

Реклама

Дословный перевод с английского — «банк силы», «банк мощности».

В частности, онлайн-словарь «Горох» представляет обе формы: поверанк и паверанк.

Какие синонимы можно использовать:

накопитель

аккумулятор

дополнительная батарея

аккумуляторная батарея

Раньше мы писали о том, как говорить и писать правильно на украинском языке «проект». Правильный вариант написания узнайте у новости.