Как правильно на украинском языке поблагодарить в ответ: взаємно или навзаєм

В современном украинском языке это слово часто используется для обозначения взаимности, впрочем, не всегда в правильной форме.

От украинцев сегодня можно услышать как "взаємно", так и "навзаєм", но какой из этих вариантов литературно правильным?

Как правильно сказать: навзаєм или взаємно

Обратившись за помощью к словарю украинского языка, можно обнаружить, что литературно правильным вариантом является именно "навзаєм". При этом, нужно делать упор на втором слоге. Впрочем, в украинском литературном языке есть и слово "взаємно", хотя оно больше похоже на кальку с русского.

Откуда происходит слово навзаєм

Слово "навзаєм" имеет древнегреческое происхождение. Его можно перевести как "между собой". В прежние времена наши предки использовали это слово, чтобы обозначить взаимодействие с кем-то. Впрочем, сегодня его чаще используют для выражения взаимности. Например, если вас поздравили или пожелали хорошего дня.

Когда употребляется слово навзаєм

Сегодня слово "навзаєм" можно использовать в самых разных сферах жизни — как на работе, так и во время неформального общения. Навзаєм можно считать универсальным ответом на комплимент, поздравления, пожелания. Его основная задача состоит именно в подчеркивании взаимного уважения, понимания и пользы.

Можно ли говорить взаємно

В современном украинском словаре слово "взаємно" существует. Оно даже является полноценным синонимом слова "навзаєм", обозначая взаимное действие или чувство. Ударение нужно делать также на второй слог. Однако сегодня это слово употребляют все реже, ведь существует предостережение, что оно возникло, как калька с русского (слово "взаимно").

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