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Как правильно на украинском звучат названия стран: у нас их часто искажают

Как правильно на украинском звучат названия стран: у нас их часто искажают

Названия стран

В названиях каких стран мы чаще всего ошибаемся.

Иногда украинцы ошибаются даже в названиях соседних стран, путаясь, как правильно назвать даже знакомые им страны.

Известный языковед и учитель Александр Авраменко рассказал, какие ошибки совершают украинцы в названиях и даже в их написании.

"Зайдем в супермаркет. Что мы там увидим на ценнике? Турция. Такого слова нет в украинском языке, – отмечает языковед, – правильно называть эту страну Туреччиною".

Авраменко озвучил страны, в названии которых украинцы чаще всего ошибаются, и рассказал, как правильно их называть.

  • Не Словакія, а Словаччина.
  • Не Арменія, а Вірменія.
  • Вместо Венгрія – Угорщина.
  • Не Польша, а Польща.
  • Не Білорусія, а Білорусь.
  • Неправильно Молдавія, на украинском – Молдова.
  • Не Руминія, а Румунія.
  • Вместо Германія нужно говорить Німеччина.

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