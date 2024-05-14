Как правильно на украинском звучат названия стран: у нас их часто искажают

В названиях каких стран мы чаще всего ошибаемся.

Иногда украинцы ошибаются даже в названиях соседних стран, путаясь, как правильно назвать даже знакомые им страны.

Известный языковед и учитель Александр Авраменко рассказал, какие ошибки совершают украинцы в названиях и даже в их написании.

"Зайдем в супермаркет. Что мы там увидим на ценнике? Турция. Такого слова нет в украинском языке, – отмечает языковед, – правильно называть эту страну Туреччиною".

Авраменко озвучил страны, в названии которых украинцы чаще всего ошибаются, и рассказал, как правильно их называть.

Не Словакія, а Словаччина.

Не Арменія, а Вірменія.

Вместо Венгрія – Угорщина.

Не Польша, а Польща.

Не Білорусія, а Білорусь.

Неправильно Молдавія, на украинском – Молдова.

Не Руминія, а Румунія.

Вместо Германія нужно говорить Німеччина.

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