Как правильно на украинском звучат названия стран: у нас их часто искажают

В названиях каких стран мы чаще всего ошибаемся.
Иногда украинцы ошибаются даже в названиях соседних стран, путаясь, как правильно назвать даже знакомые им страны.
Известный языковед и учитель Александр Авраменко рассказал, какие ошибки совершают украинцы в названиях и даже в их написании.
"Зайдем в супермаркет. Что мы там увидим на ценнике? Турция. Такого слова нет в украинском языке, – отмечает языковед, – правильно называть эту страну Туреччиною".
Авраменко озвучил страны, в названии которых украинцы чаще всего ошибаются, и рассказал, как правильно их называть.
- Не Словакія, а Словаччина.
- Не Арменія, а Вірменія.
- Вместо Венгрія – Угорщина.
- Не Польша, а Польща.
- Не Білорусія, а Білорусь.
- Неправильно Молдавія, на украинском – Молдова.
- Не Руминія, а Румунія.
- Вместо Германія нужно говорить Німеччина.
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