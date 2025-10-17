Как правильно накрыть розы, чтобы хорошо перезимовали и пышно цвели в следующем сезоне

Розы — настоящие королевы сада, но они нуждаются в заботе, особенно перед холодами. Неправильное укрытие может привести к вымерзанию или загниванию побегов. Профессиональные флористы уверяют: если подготовить растения по всем правилам, они не только хорошо переживут зиму, но расцветут весной еще обильнее.

Правильная подготовка к накрыванию. Осенью кусты нужно обрезать — удалить сухие, слабые и поврежденные побеги. После этого почву под растениями разрыхляют и подсыпают сухим песком или перегноем, чтобы корневая система была защищена от избытка влаги.

Насыпь. Специалисты советуют насыпать вокруг куста бугор высотой 20-30 см из сухой земли, торфа или перегноя. Такой «воротник» защищает нижнюю часть побегов и корневую шейку от промерзания.

Утепление побегов. После первых легких заморозков, до -3°C, побеги аккуратно наклоняют к земле, связывают и фиксируют шпильками. Сверху их можно укрыть лапником, агроволокном, лутрасилом или спанбондом. Не стоит накрывать растения слишком рано, розы должны пройти закаливание, иначе они могут выпреть под укрытием.

Защита от воды. Если ваш регион часто страдает от оттепелей и зимних дождей, сделайте над розами небольшой каркас из дуг или деревянных реек, а сверху натяните пленку, оставив боковые отверстия для вентиляции. Это поможет избежать накопления конденсата, который часто становится причиной загнивания побегов.