Как правильно наносить макияж женщинам за 60: советы стилистов

Эксперты рекомендуют женщинам зрелого возраста не отказываться от декоративной косметики.
Стилисты советуют зрелым женщинам во время нанесения макияжа придерживаться нескольких правил, как пишет Ukr.Media. Это поможет подчеркнуть естественную красоту и скрыть недостатки на коже лица.
Как правильно краситься женщинам за 60
- Тени должны быть обязательно пастельных оттенков. Если есть нависание верхнего века, тогда нужно затемнить наружный уголок коричневым оттенком. Также стилисты рекомендуют отказаться от зелёного, фиолетового и синего цвета.
- Никаких четких и графических линий. Не следует рисовать стрелки и пользоваться подводкой, линии должны быть плавными и растушеванными. Можно использовать мягкий карандаш или темные тени.
- Удлинительная тушь. Стилисты рекомендуют тщательно прокрашивать ресницы коричневой удлинительной тушью.
- Добавление румян. Не следует игнорировать румяна, они лишь подчеркнут природную красоту. Главное, правильно выбрать оттенок под тон кожи.
- Матовая темная помада. Женщинам за 60 лучше выбирать коралловый, винный и насыщенный красный оттенок. Также можно использовать карандаш в тон помады.
- Матовые средства. Декоративная косметика должна быть матовой, без блесток. Можно наносить хайлайтер на внутренние уголки глаз и спинку носа.
- Тональное средство следует осторожно "вбивать" кончиками пальцев. Эксперты не советуют использовать спонж и кисть, если кожа имеет расширенные поры, тональное средство будет забиваться в них. Также рекомендуется сказаться от плотных средств, а отдать предпочтение более легким и жидким.
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