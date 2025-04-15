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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Как правильно называть постельное белье на украинском языке — объяснение языковеда

Какие слова мы употребляем неправильно каждый день, застилая кровать.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Языковые ошибки

Как правильно называть постельное белье на украинском / © Pexels

Мы ежедневно пользуемся постелью, но часто употребляем суржик, даже не подозревая об этом. «Простиня», «подушка», «підодіяльник» — эти слова не соответствуют нормам современного украинского литературного языка.

Об этом рассказал языковед Александр Авраменко в программе Завтрак 1+1.

Например, слово «підодіяльник» является суржиком. Правильно говорить «підковдра». К слову, термин «простиня» отсутствует во всех известных словарях украинского языка. Следует употреблять слова «простирадло» или «простирало».

Чехол для подушки называется «наволока» или «наволочка» — оба варианта правильные. А тканевый мешок для перьев называется «напірник».

Еще одна языковая тонкость — ударение в слове «подушка»: правильно говорить пОдушка, а не подУшка. В то же время слово «постіль» имеет два нормативных ударения — и пОстіль, и постІль.

Раньше мы писали, почему говорить «все рівно» ошибка.

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