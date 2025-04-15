- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 185
- Время на прочтение
- 1 мин
Как правильно называть постельное белье на украинском языке — объяснение языковеда
Какие слова мы употребляем неправильно каждый день, застилая кровать.
Мы ежедневно пользуемся постелью, но часто употребляем суржик, даже не подозревая об этом. «Простиня», «подушка», «підодіяльник» — эти слова не соответствуют нормам современного украинского литературного языка.
Об этом рассказал языковед Александр Авраменко в программе Завтрак 1+1.
Например, слово «підодіяльник» является суржиком. Правильно говорить «підковдра». К слову, термин «простиня» отсутствует во всех известных словарях украинского языка. Следует употреблять слова «простирадло» или «простирало».
Чехол для подушки называется «наволока» или «наволочка» — оба варианта правильные. А тканевый мешок для перьев называется «напірник».
Еще одна языковая тонкость — ударение в слове «подушка»: правильно говорить пОдушка, а не подУшка. В то же время слово «постіль» имеет два нормативных ударения — и пОстіль, и постІль.
Раньше мы писали, почему говорить «все рівно» ошибка.