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Как правильно обратиться к Богу в Яблочный Спас: молитвы, поздравления для родных и друзей, открытки
Спасовка — особый период для верующих. Начинается она с Медового Спаса (1 августа) и заканчивается Ореховым (16 августа). Яблочный Спас (Второй) украинцы празднуют 6 августа. Традиционно в этот день освящают яблоки из нового урожая, а также груши и другие фрукты.
В Яблочный Спас читают особые молитвы, помогающие укрепить свою веру в Бога, исцелиться и получить божественную защиту.
Как обращаться к Богу в Яблочный Спас: две сильные молитвы
Молитва, которую читают во время освящения даров
Господи Боже, Творческое Небо и Земли,
Прими этот плод, который мы Тебе сегодня приносим,
Освяти его силою Твоего Святого Духа,
Чтобы он стал нам на здоровье, радость и благополучие.
Благослови этот дар, дарованный Тобою,
Защити нас от всякого зла и недуга,
Подари миру и благодати нашим сердцам,
И помоги жить в Твоей воле каждый день.
Аминь.
Молитва о здоровье и защите
Преображение Господне, светлый праздник Твой,
Благослови наши дома, семьи и сердца,
Защити от бед, от болезней и соблазнов,
Прости нам крепкое здоровье и мир в душе,
Наполни нашу жизнь любовью и благополучием,
Пусть Твоя святая сила сопровождает нас каждый день,
И помогает преодолевать все трудности.
Слава Тебе, Господи, ныне и всегда и во веки веков.
Аминь.
Поздравления с Яблочным Спасом: проза, открытки
Поздравляю с Яблочным Спасом!
Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом здоровье, радость и благополучие. Пусть благословенный плод дарит силы, а сердце наполняется миром и любовью!
С Яблочным Спасом!
Желаю вам крепкого здоровья, щедрых урожаев и тепла в семье. Пусть каждый день будет полон светом и Божьей милостью!
Счастливого Яблочного Спаса!
Пусть этот день освятит ваши дома, подарит защиту и гармонию. Желаю миру в душе, сил для свершений и счастливых моментов в жизни.
С Яблочным Спасом поздравляю!
Пусть яблоки, освященные в этот день, принесут здоровье, силу и благословение в вашу жизнь. Желаю радости, тепла и Божьей поддержки всегда!
Поздравляю с праздником Яблочного Спаса!
Пусть Господь оберегает вас и ваших близких, дарит счастье, крепкое здоровье и душевное спокойствие. Желаю благополучия, любви и светлых надежд!