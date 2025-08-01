Как правильно обратиться к Богу в Яблочный Спас: молитвы, поздравления для родных и друзей, открытки

Как молиться на Яблочный Спас: приветствие / © Pixabay

Реклама

В Яблочный Спас читают особые молитвы, помогающие укрепить свою веру в Бога, исцелиться и получить божественную защиту.

Как обращаться к Богу в Яблочный Спас: две сильные молитвы

Молитва, которую читают во время освящения даров

Господи Боже, Творческое Небо и Земли,

Прими этот плод, который мы Тебе сегодня приносим,

Освяти его силою Твоего Святого Духа,

Чтобы он стал нам на здоровье, радость и благополучие.

Благослови этот дар, дарованный Тобою,

Защити нас от всякого зла и недуга,

Подари миру и благодати нашим сердцам,

И помоги жить в Твоей воле каждый день.

Аминь.

Молитва о здоровье и защите

Преображение Господне, светлый праздник Твой,

Благослови наши дома, семьи и сердца,

Защити от бед, от болезней и соблазнов,

Прости нам крепкое здоровье и мир в душе,

Наполни нашу жизнь любовью и благополучием,

Пусть Твоя святая сила сопровождает нас каждый день,

И помогает преодолевать все трудности.

Слава Тебе, Господи, ныне и всегда и во веки веков.

Аминь.

Реклама

Поздравления с Яблочным Спасом: проза, открытки

Поздравляю с Яблочным Спасом!

Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом здоровье, радость и благополучие. Пусть благословенный плод дарит силы, а сердце наполняется миром и любовью!

Поздравление с Яблочным Спасом / © ТСН

С Яблочным Спасом!

Желаю вам крепкого здоровья, щедрых урожаев и тепла в семье. Пусть каждый день будет полон светом и Божьей милостью!

Поздравление с Яблочным Спасом / © ТСН

Счастливого Яблочного Спаса!

Пусть этот день освятит ваши дома, подарит защиту и гармонию. Желаю миру в душе, сил для свершений и счастливых моментов в жизни.

Поздравление с Яблочным Спасом / © ТСН

С Яблочным Спасом поздравляю!

Пусть яблоки, освященные в этот день, принесут здоровье, силу и благословение в вашу жизнь. Желаю радости, тепла и Божьей поддержки всегда!

Реклама

Поздравление с Яблочным Спасом / © ТСН

Поздравляю с праздником Яблочного Спаса!

Пусть Господь оберегает вас и ваших близких, дарит счастье, крепкое здоровье и душевное спокойствие. Желаю благополучия, любви и светлых надежд!