Обрезка груши

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Осенью, когда груша сбрасывает листву, ее крона становится хорошо заметной. В это время легко увидеть сухие, поврежденные и лишние ветви, которые мешают развитию дерева. Однако с секатором спешить не стоит, груша чувствительна к сильной обрезке в преддверии морозов, поэтому часть работ лучше оставить до весны.

Рассказываем, когда можно обрезать грушу осенью, какие побеги нужно убрать и как сформировать крону, чтобы дерево не вытягивалось вверх и хорошо плодоносило.

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Можно ли обрезать грушу осенью

Осенняя обрезка груши допускается, но она должна быть осторожной. В этот период в первую очередь проводят санитарную очистку дерева, удаляют сухие, сломанные и поврежденные болезнями ветви.

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Основное формирование кроны, сильное укорочение молодых побегов и снижение высоты дерева лучше перенести на конец зимы или начало весны, когда минует угроза сильных морозов. Это объясняется тем, что после осенней обрезки срезы остаются открытыми перед зимними холодами. Кроме того, дерево должно завершить подготовку к периоду покоя. Осенью плодовые деревья постепенно накапливают питательные вещества и готовятся к зимовке. Именно поэтому сильная обрезка в этот период нежелательна.

Следовательно, осенью следует убрать только те ветки, которые действительно мешают или представляют опасность для дерева. А масштабное формирование кроны лучше запланировать на весну.

Какие ветки груши нужно обрезать осенью

После ноября внимательно осмотрите дерево. Прежде всего, обратите внимание на следующие ветки:

Сухие и отмершие. Они уже не будут развиваться, поэтому их можно удалить.

Сломанные и поврежденные. Такие ветви могут дополнительно травмироваться под тяжестью снега.

Пораженные болезнями. Если на ветке заметны признаки заболевания, ее следует осмотреть и при необходимости вырезать пораженную часть.

Ветви, которые трутся друг о друга. Если они повреждают кору, одну из них можно убрать.

Не стоит осенью вырезать все ветви, которые кажутся лишними. Особенно осторожно нужно обращаться с молодыми деревьями, на которых только формируется крона.

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Почему груша растет вверх и как это исправить

Молодые груши часто имеют сильные вертикальные побеги. Поэтому дерево постепенно вытягивается вверх, а его крона может становиться высокой и узкой. Если не контролировать такой рост, верхние ветви будут затенять нижние. В результате внутрь кроны будет попадать меньше света, что может ухудшить образование плодовых почек.

Чтобы дерево не росло только вверх, при формировании кроны часть молодых ветвей направляют в сторону, ближе к горизонтальному положению.

Что делать с вертикальными побегами груши

На груше нередко появляются сильные молодые побеги, растущие почти вертикально вверх. Их называют жировиками. Такие побеги быстро удлиняются, могут загущать крону и затенять плодоносящие ветви.

При формировании дерева с ними можно поступить по-разному:

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Удалить полностью. Если побег растет внутрь кроны, мешает другим ветвям и не требуется для ее формирования, его срезают у основания.

Оставить для формовки кроны. Если молодой побег имеет удачное расположение, его можно использовать для создания новой боковой ветки.

Отогнуть в сторону. Молодые гибкие побеги можно постепенно направлять поближе к горизонтальному положению.

Последний прием помогает сдерживать чрезмерный рост вверх и создавать условия для формирования плодовых образований.

По мнению специалистов, для формирования кроны груши целесообразно оставлять ветви умеренной силы роста с широкими углами отхождения от ствола. Это способствует более быстрому образованию плодовых почек. Осенью достаточно определить, какие вертикальные побеги мешают дереву. Сильную обрезку и формирование новых ветвей лучше отложить до более благоприятного периода.

Как правильно отгибать ветки груши

Чтобы груша не превращалась в высокое дерево с узкой кроной, молодые ветви постепенно устремляются в сторону.

Для этого можно использовать мягкие подвязки или специальные распорки.

Важно соблюдать несколько правил:

Выбирайте молодые, достаточно гибкие ветки, не имеющие повреждений.

Отгибайте их постепенно, без резких движений.

Закрепляйте ветки так, чтобы подвязка не врезалась в кору.

Периодически проверяйте крепеж и ослабляйте его при необходимости.

Не нужно насильно опускать старые толстые ветки — они могут сломаться.

В молодом саду формирование горизонтальных ветвей помогает получить более широкую крону и более равномерно расположить будущие плодоносящие побеги.

Нужно ли укорачивать длинные побеги

Если на груше выросли длинные молодые побеги, не торопитесь обрезать их.

Для формирования кроны иногда применяют умеренное укорочение однолетнего прироста. Например, в зависимости от расположения ветви и силы ее роста можно оставлять часть побега длиной примерно 30-40 см. Такая обрезка стимулирует появление боковых ответвлений и помогает создать более компактную крону.

Однако важно учитывать, что сильное укорочение может повлечь за собой активный рост новых вертикальных побегов. Поэтому нет необходимости обрезать все молодые ветви до одинаковой длины.

Особенно важно сохранять удачно расположенные короткие побеги с плодовыми почками.

Как сформировать крону молодой груши

Формировать грушу нужно постепенно, начиная с первых лет после посадки.

На молодом дереве важно хранить центральный проводник — главный побег, продолжающий ствол, — и правильно расположенные боковые ветви.

К третьему году после посадки на дереве обычно уже есть несколько развитых боковых побегов. Из них постепенно выбирают те, которые станут основой для будущей кроны.

Предпочтение отдают веткам, которые:

растут в разные стороны;

имеют достаточно широкий угол отхождения от ствола;

не перекрещиваются;

не затеняют друг друга;

равномерно расположены по высоте дерева.

Сначала можно оставить чуть больше перспективных ветвей, а потом постепенно убрать лишние.

Также важно не допустить, чтобы верхняя часть дерева стала слишком густой и затенялась нижними ветвями.

Какие ошибки не следует допускать во время осенней обрезки

Самая распространенная ошибка — попытка за один раз придать дереву желаемую форму. В преддверии зимы это может ослабить грушу.

Чтобы не навредить дереву, не стоит:

проводить сильную омолаживающую обрезку;

массово укорачивать молодые однолетние побеги;

срезать здоровые большие ветви только для уменьшения высоты;

оставлять длинные пни после удаления ветвей;

работать во время сильных морозов;

удалять много веток за один раз.

Особенно осторожно нужно обрезать молодые груши, еще не начавшие полноценно плодоносить.

Главное правило осеннего ухода — не переусердствовать. После ноября можно очистить грушу от сухих, сломанных и больных ветвей и оценить состояние кроны. А формирование ярусов, отгибание побегов, укорочение длинных веток и регулировку высоты лучше проводить в подходящий для этого период.

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