Как правильно обрезать «метлы» на плодовых деревьях: ошибка, из-за которой побегов становится еще больше

Волчки на деревьях

Реклама

Почему на деревьях появляются «метлы» из побегов

Густые пучки вертикальных побегов чаще всего образуются после сильной обрезки дерева. Такие побеги называют волчками. Они быстро растут, обычно устремлены вверх и могут загущать крону.

Особенно часто волчки появляются на старых яблонях и грушах, которые пытались омолодить или снизить их высоту за один сезон.

Реклама

Причина заключается в реакции дерева на потерю большого числа кроны. После сильной обрезки растение направляет ресурсы на восстановление побегов. В результате вместо нескольких срезанных ветвей могут вырасти десятки новых.

Реклама

Именно поэтому, чем сильнее обрезать дерево, тем активнее может быть рост новых вертикальных побегов.

Почему нельзя срезать все волчки сразу

Одна из самых распространенных ошибок садоводов — попытка убрать все лишние ветви за один раз.

Если сильно укоротить верхушку дерева или удалить большое количество побегов, в следующем сезоне на месте срезов могут появиться новые густые пучки волчков.

Кроме того, чрезмерная обрезка способна ослабить дерево, нарушить баланс между корневой системой и кроной и отсрочить плодоношение.

Реклама

Поэтому высоту дерева и густоту кроны лучше убавлять постепенно, распределяя основные работы на несколько сезонов.

Как правильно обрезать «метлы» на груше и яблоне

Чтобы уменьшить количество волчков и сформировать правильную крону, важно не просто укорачивать побеги, а выбирать те, которые следует оставить.

Основные правила обрезки:

Осмотрите пучок побегов. Определите сильнейшие вертикальные волчки и более слабые веточки, растущие в сторону. Удалите излишние вертикальные побеги. В первую очередь убирайте растущие внутрь кроны, перекрещивающиеся или мешающие другим ветвям. Не удаляйте излишнюю часть кроны за один сезон. Оставьте удачно расположенный боковой побег. Предпочтение следует отдавать веточкам, направленным наружу, поскольку они помогают сформировать более широкую и менее загущенную крону. При необходимости укоротите оставленный побег. Если он слишком длинный, его можно обрезать на наружную почку. Однако без необходимости укорачивать все побеги не стоит, это стимулирует новый рост. Повторяйте формирование постепенно . В следующем сезоне оцените, как дерево отреагировало на обрезку и удалите новые лишние волчки.

Если нужно снизить высоту дерева, толстую ветку лучше переводить на удачно расположенное боковое ответвление, а не просто срезать ее верхушку. Такой способ помогает сохранить более естественную форму кроны.

Реклама

Обрезка волчков

Какие побеги лучше оставлять

При обрезке важно обращать внимание не только на толщину ветвей, но и направление их роста.

Чаще всего следует оставлять побеги, которые:

растут в сторону, а не вертикально вверх;

направленные наружу кроны;

не перекрещиваются с другими ветвями;

имеют здоровую древесину и хорошо развитые почки.

Иногда сильную волчку можно не удалять, а постепенно отклонить к более горизонтальному положению. Это помогает ослабить его чрезмерный рост и со временем превратить в продуктивную ветку.

Когда лучше обрезать волчки

Основную формировочную обрезку яблонь и груш обычно производят в конце зимы или в начале весны, до распускания почек, когда уже прошла опасность сильных морозов.

Летом можно удалять молодые травянистые волчки, пока они еще не одеревенели. Это позволяет сдерживать загущение кроны без больших срезов.

Осенью сильной обрезки лучше избегать, особенно незадолго до морозов, поскольку большие раны могут хуже переносить зимние условия.

Новости партнеров

Новости партнеров