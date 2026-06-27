Как правильно обрезать помидоры: шесть простых советов для щедрого урожая

Как пасинковать помидоры / © pexels.com

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Удаление лишних побегов и листьев помогает растению направлять питательные вещества для формирования плодов, улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск развития грибковых заболеваний.

Рассказываем, как правильно обрезать помидоры, когда это делать и какие ошибки следует избегать.

Почему нужно обрезать помидоры

Не все огородники уделяют внимание обрезке, хотя именно она оказывает значительное влияние на урожайность. Если куст слишком загущен, солнечный свет хуже проникает внутрь, листья дольше остаются влажными после дождя или поливки, что создает благоприятные условия для развития болезней.

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Правильное формирование куста помогает:

увеличить размер плодов;

ускорить их созревание;

улучшить проветривание растения;

уменьшить риск фитофтороза и других грибковых заболеваний;

облегчить уход и уборку урожая.

Какие помидоры нужно обрезать

Наибольшее обрезание нуждаются в высокорослых (индетерминантных) сортах томатов. Они активно растут весь сезон и постоянно образуют новые побеги.

Низкорослые (детерминантные) сорта обрезают гораздо меньше. Во многих случаях достаточно удалить нижние листья или поврежденные побеги, чтобы не уменьшить будущий урожай.

Удаляйте пасынки

Пасынки — это боковые побеги, растущие между главным стеблем и листом. Если их не убирать, растение будет тратить много сил на наращивание зеленой массы вместо плодоношения.

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Лучше удалять молодые пасынки длиной 3–7 сантиметров. Их легко обломать руками, не травмируя куст.

Убирайте нижние листья

Когда нижние кисти уже сформировали плоды, листья под ними можно постепенно удалять.

Это поможет:

улучшить циркуляцию воздуха;

снизить риск заражения грибковыми инфекциями;

предотвратить контакт листьев с влажной почвой.

Не стоит обрывать многие листья одновременно. Для растения это станет сильным стрессом.

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Используйте чистый инструмент

Если побеги уже стали толстыми, лучше пользоваться острым секатором либо садовыми ножницами.

Перед началом работы инструмент необходимо продезинфицировать спиртом или специальным антисептическим средством. Это поможет избежать переноса болезней между растениями.

Не переусердствуйте

Распространенная ошибка — чрезмерная обрезка.

Листья нужны растению для фотосинтеза. Если убрать его слишком много, куст ослабнет, а плоды могут получить солнечные ожоги.

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Специалисты советуют удалять всего несколько листков за один раз и делать это постепенно.

Проводите обрезку утром

Лучшее время для обрезки — сухое солнечное утро.

В течение дня срезы успеют подсохнуть, что значительно снизит риск проникновения бактерий и грибков.

Не рекомендуется обрезать томаты после дождя или высокой влажности.

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Прищипните верхушку в конце сезона

Приблизительно за месяц до завершения сезона можно прищипнуть верхушку высокорослых томатов.

Это остановит рост новых побегов и поможет растению направить все питательные вещества на созревание уже сформированных плодов.

Каких ошибок следует избегать

Чтобы не навредить растениям, избегайте следующих действий:

не удаляйте больше трети листьев за один раз;

не обрезайте мокрые растения;

не оставляйте длинные «пеньки» после удаления пасынков;

не используйте грязный инструмент;

не обрезайте все листья вокруг плодов — они защищают томаты от палящего солнца.

Правильная обрезка помидоров не занимает много времени, но существенно влияет на будущий урожай. Регулярное удаление пасынков, нижних листьев и лишних побегов поможет растениям лучше проветриваться, меньше болеть и формировать более крупные и вкусные плоды. Главное — проводить обрезку постепенно, используя чистый инструмент и учитывая особенности сорта.

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FAQ

Когда нужно посынить помидоры?

Пасынки рекомендуется регулярно удалять в течение всего периода активного роста томатов. Лучше всего делать это, когда они достигли длины 3–7 сантиметров. Молодые побеги легко обламываются руками, а растение быстрее восстанавливается.

Нужно ли обрезать листья у помидоров?

Да, но умеренно. В первую очередь удаляют нижние листья, которые касаются земли, пожелтевшие или поврежденные листья. Это улучшает циркуляцию воздуха, снижает риск грибковых заболеваний и способствует созреванию плодов. В то же время не следует убирать слишком много листьев одновременно, чтобы не ослабить растение.

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