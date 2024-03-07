Как правильно обрезать розы весной, чтобы спровоцировать пышное цветение: уже пора это делать

Обрезка роз весной – обязательный и важный этап ухода за растениями. От этого во многом зависит, как будут закладываться бутоны и цвести кусты. По мнению экспертов, правильная, формирующая обрезка может даже спровоцировать повторное цветение.

Когда именно обрезать розы весной

Лучшее время для весенней обрезки роз – март-апрель, когда почки набухают, но еще не начинают расти. А это напрямую зависит от погодных условий, ведь весна может быть теплой и не очень.

Специалисты советуют ориентироваться на такой цветок как форзиция, конечно, если он растет на вашем участке. Это один из ранних цветков, раскрывающий свои золотистые колокольчики в то время, когда другие кусты только пробуждаются после зимней спячки. Так вот, если появились первые цветки – это надежный сигнал для обрезки кустов роз.

Общие правила обрезки розы в марте-апреле

Обрезать кусты нужно ясного, солнечного дня, не предвещающего дождя. Инструменты для обрезки, а это может быть секатор, ножницы и т.п., необходимо продезинфицировать в крепком растворе марганцовки.

В первую очередь проводим санитарную обрезку кустов – удаляем сухие, слабые и поврежденные ветки.

Следующий этап — формирующая обрезка. Срезаем ветку под углом 45 градусов, на 5-7 мм выше уровня почки. Внимательно смотрим на срез. Если он чист, молочно-белого цвета – все хорошо. А если срез, покрытый бурыми пятнами, значит ветвь больна. Срезаем ее ниже, пока не убедимся, что сердцевина среза чиста и здорова.

Правила обрезки кустовых и штамбовых роз

Формируем кусты в виде компактного шара, оставляя половину или треть длины, или раскидисто – на разных уровнях. В первом случае цветение начнется одновременно на всех веточках, во втором – бутоны будут раскрываться в разное время, цветение будет не таким обильным, но более продолжительным.

Верхняя почка должна «смотреть» наружу, иначе побег начнет расти внутрь кроны. Сам срез должен быть направлен вниз, открытые срезы смотрятся не очень эстетично. После обрезки у розы должно остаться несколько сильных побегов, укороченных до 3-5 почек.

Интенсивная обрезка способствует формированию сильных побегов и пышного цветения. Умеренная обрезка формирует боковые побеги, что делает куст более объемным, при этом молодые ветви будут тоньше, а цветы – мельче.

Чайно-гибридные сорта роз обрезают интенсивно. Побеги старше двух лет вырезают полностью, однолетние укорачивают до 5-6 почек. Высота взрослого куста после обрезки должна составлять 20-25 см, молодого – до 15 см.

Особенности обрезки почвопокровных, плетистых роз и флорибунда

Почвопокровные розы обрезают раз в два-три года до высоты 20-30 см. А раз в 5-6 лет проводят кардинальную обрезку, оставляя на каждом побеге 2-4 почки.

Почворозовые розы

Плетистые розы, которые заделывают бутоны на побегах прошлого года, не обрезают. У ремонтантных сортов (цветут на прошлогодних и молодых побегах), короткие боковые ветки обрезают до 3-5 почек. Длинные скелетные плети не трогают.

Плетистые розы

Слаборослые розы флорибунда обрезают так же как и чайно-гибридные, но менее интенсивно. Побеги старше 2-3 лет укорачивают до 3-4 почек, однолетние срезают на треть длины.

Флорибунда

Читайте также: