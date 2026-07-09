Как правильно оставлять собаку дома, чтобы она ничего не навредила: топ-3 совета от кинолога

Собака / © Associated Press

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Лакомство и игрушки не помогут, если собака воет, скребает дверь или портит вещи без вас дома. Есть три простых действия при выходе из дома, которые всего за две недели научат любимца спокойно оставаться наедине.

Об этом в своем видео рассказал тикток-блогер и зоопсихолог Виталий Новик.

По словам специалиста, привычные методы отвлечения животного едой перед выходом часто оказываются неэффективными. Чтобы изменить поведение собаки, зоопсихолог советует придерживаться четкого алгоритма действий.

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«Первое, уходя из дома, говорите собаке: „Нет, дома“. Второе, делайте собаке замечания за такие нахабные вымогательства, когда она ставит лапы, кусает, лает, рычит и садит», — отметил Виталий Новик.

Третьим шагом является реакция на шум за дверью сразу после выхода. Если хозяин слышит, что собака продолжает лаять, выть или скрябаться, эксперт рекомендует вернуться в квартиру.

«Два-три замечания можете позабегать домой, сделать собаке замечания за то, что она требует и хочет к вам. Все эти три действия обучают вашу собаку, что не нужно зависеть от меня, что я человек против того, что ты хочешь, требуешь и просишься ко мне», — заявил блогер.

В то же время зоопсихолог отметил важное дополнение: животное должно четко знать и уважать ограничительную команду. По его словам, «собака должна слышать ваше не до опущенного хвоста». Если любимец вообще не реагирует на запрет, эти действия не принесут результата.

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Напомним, даже если собака сама подошла к вам, это не значит, что она хочет, чтобы ее гладили. Кинологи рассказали, как правильно устанавливать контакт с животным и какие действия могут вызвать у него стресс.

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