Как правильно пересаживать гортензии для обильного цветения: советы садоводов

Гортензии

Реклама

Гортензии считаются одними из самых популярных декоративных кустарников в садах благодаря пышному цветению и относительно простому уходу. Однако неправильная пересадка может серьезно ослабить растение, уменьшить количество цветов или даже привести к его гибели. Именно поэтому садоводы советуют пересаживать гортензии только в соответствующий период и придерживаться нескольких важных правил.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Эксперт по садоводству и автор книги о ландшафтном дизайне Райан МакЭнани объясняет, что лучшее время для пересадки — ранняя весна или поздняя осень. В этот период гортензия находится в состоянии покоя или только входит в него, поэтому переносит процедуру со значительно меньшим стрессом.

Реклама

По словам специалиста, пересадка весной или осенью помогает растению сформировать новую корневую систему без дополнительной нагрузки от жары или активного цветения. Именно летняя температура и потеря влаги чаще всего становятся причиной плохого приживления кустов после пересадки.

Перед тем как выкапывать гортензию, садоводы советуют хорошо увлажнить почву вокруг растения. Это помогает сохранить корни и уменьшает риск повреждений при переносе куста на новое место.

Отдельное внимание эксперты советуют уделить выбору участка. Вице-президент Пенсильванского садоводческого общества Эндрю Бантинг отмечает, что гортензии нуждаются в питательной и влагоемкой почве, которая одновременно хорошо пропускает воду. Также большинству сортов подходит место с легкой или пятнистой тенью, ведь чрезмерное солнце может создавать дополнительный стресс для растения.

При выкопке важно учитывать особенности корневой системы гортензий. Они имеют боковые корни, поэтому копать нужно как минимум вдоль линии самых дальних ветвей или цветов. Глубина выкапывания должна составлять примерно 30-45 сантиметров.

Реклама

Специалисты рекомендуют осторожно доставать растение из земли, стараясь максимально сохранить почву вокруг корней. Новую посадочную яму следует делать примерно в полтора раза шире корневого кома.

После этого гортензию устанавливают так, чтобы крона оставалась на уровне почвы. Яму засыпают землей и компостом, уплотняют грунт и обильно поливают. Дополнительно основание растения советуют покрывать мульчей, чтобы дольше сохранять влагу.

Если куст нужно перевозить на значительное расстояние, Эндрю Бантинг советует использовать мешковину. В нее заворачивают корневой ком вместе с землей, чтобы во время транспортировки почва не осыпалась, а корни не пересыхали.

После пересадки важнейшим этапом остается уход за растением. Райан МакЭнани отмечает, что гортензии нуждаются в равномерно влажной почве. Поливать их следует так, чтобы земля не пересыхала, но и не была слишком мокрой.

Реклама

Также в первые недели после пересадки растение желательно защищать от экстремальной жары и чрезмерного солнца. По словам экспертов, если удалось сохранить большую часть корневой системы и пересадить куст в начале сезона, гортензия может продолжить цветение даже в том же году.

Специалисты добавляют, что полное укоренение растения обычно занимает целый вегетационный сезон, хотя первые признаки нового роста могут появиться уже через несколько недель после пересадки.

Напомним, ранее мы сообщали, что гортензии могут изменить цвет с розового на насыщенно-голубой, если весной подкормить их кофейной гущей.

Новости партнеров