Как правильно перезапустить стиральную машинку после отключения света

Внезапное отключение света прерывает работу стиральной машинки. Безопасно ли это для прибора и что делать дальше – эксперты дали ответ.

Отсутствие света не создает никакой угрозы для стиралки. Однако, когда он внезапно появляется, может возникнуть перенапряжение, именно оно опасно для работы прибора. Рассказываем, ссылаясь на ресурс GSMinfo, как действовать, когда отключили свет во время стирки.

Что делать, если во время стирки отключили свет

Не стоит паниковать, ведь большинство новых стиральных машинок имеют функцию памяти, поэтому после включения света прибор продолжит свою работу с того места, на котором остановился.

Если после восстановления света машинка не заработала автоматически, ее нужно перезапустить. Нажмите кнопку "Пуск/Пауза", затем выключите прибор с помощью кнопки "Питание". Затем снова включите прибор и выберите нужный режим стирки.

Что делать, если машинка старая и не имеет функции памяти

В таком случае специалисты рекомендуют слить воду, а затем запустить новый цикл стирки.

Если нужно достать белье, а в барабане осталась вода, воспользуйтесь режимом "Без отжима". После того, как машинка сольет воду, дверца откроется автоматически. Тогда можно будет забрать постиранные вещи.

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