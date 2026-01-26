Правописание наречий: распространенные речевые ошибки / © Freepik

В украинском языке есть немало слов, имеющих подобное звучание, но разные по значению. Именно поэтому часто возникают сомнения: как правильно сказать и написать — «мимохіть» или «мимохідь»? Оба слова существуют, оба верны, но употребляются в совершенно разных ситуациях. И если их перепутать, можно изменить смысл всего предложения.

Что означает слово «мимохіть»

Слово невольно означает «бессознательно», «нечаянно», «без специального умысла». Его применяют тогда, когда действие происходит само по себе, словно автоматически, без предварительного решения.

Например, человек может невольно улыбнуться, невольно сказать лишнее слово или невольно вспомнить давнее событие. Во всех этих случаях действие не было запланированным, оно возникло спонтанно.

Итак, «мимохіть» — это о внутреннем состоянии, эмоциях и подсознательных реакциях.

Что означает слово «мимохідь»

Слово мимохідь имеет совсем другое значение. Оно означает «проходя мимо», «по дороге», «попутно», «ненадолго». Это слово связано с движением, действием в пространстве и времени.

Например, можно мимоходом зайти в магазин, мимоходом передать новость или мимоходом поздороваться со знакомым. Здесь речь идет не об эмоциях, а о коротком, беглом действии. Итак, «мимохідь» — это о движении и скорости, о чем-то сделанном между делами.

В чем главная разница между словами

Самое простое правило для запоминания:

«мимохіть» — это о чувствах, мыслях, словах, вырвавшихся нечаянно;

«мимохідь» — это о действии в пути, по пути, между другими делами.

Хотя слова звучат очень похоже, они не взаимозаменяемы.