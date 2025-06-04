Как правильно пить виски: советы тем, кто решил попробовать этот алкогольный напиток впервые

Как правильно пить виски / © unsplash.com

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О том, как пить виски, чтобы получить максимальное удовольствие, рассказали в издании GQ.

Прежде всего, нужно знать, какой виски выбрать начинающим. Как правило, торфяные и дымные для первой дегустации слишком интенсивны, а потому лучше остановиться на купажированных или односолодовых шотландских виски с легкими нотками ванили, фруктов или карамели. Часто начинающим нравятся ароматизированные напитки с медом или корицей.

Очень важную роль в восприятии вкуса виски играет его аромат. Поэтому первым шагом во время дегустации является понюхать напиток. Виски наливают в специальный стакан, подносят его к носу, чтобы заметить, как именно меняются ароматы. Сначала ощутим только запах алкоголя, позже к нему добавляется характер виски. С помощью аромата можно определить, понравится ли вам напиток. Чтобы почувствовать больше сладости, а не алкоголя, наклоните стакан горизонтально, чтобы понюхать ободок.

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Начинающим не стоит стесняться добавлять к виски воду. На самом деле это помогает раскрыть больше вкусов напитка. Доверяйте своей интуиции, когда доливаете воду. Она высвобождает жирные кислоты из ароматических соединений, поэтому во рту открывается больше ореховых и сливочных вкусов.

Не ленитесь вкусить разные виски, чтобы выбрать тот, который вам понравится больше всего. Большинство людей останавливаются на премиальных или односолодовых, но разные категории виски являются частью процесса развития.

Не забывайте о правильных бокалах. Они имеют огромное значение. Например, так называемые гленкерны или в виде тюльпана отличаются выпуклой формой, благодаря чему ароматы устремляются прямо к носу, а это усиливает ощущение во время дегустации. А вот бокалы в форме чаши позволяют легко взбалтывать напиток, чтобы освободилось больше ароматов.