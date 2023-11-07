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Как правильно по-украински сказать об осени — "оранжева" или "помаранчева"

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Как правильно по-украински сказать об осени — "оранжева" или "помаранчева"

Как правильно "оранжевый" или "оранжевый"

"Оранжевий", "помаранчевий" или "жовтогарячий" цвет — говорим на украинском правильно

В русском языке существует название для цвета "оранжевый". Многие украинцы, пытаясь перевести это название, считают правильным прилагательное "помаранчевий".

Языковед Александр Авраменко разъяснил, как можно назвать желтый цвет с красноватым оттенком.

По его словам, в украинских словарях есть три прилагательных для обозначения этого цвета — "жовтогарячий", "помаранчевий" и "оранжевий". Первое слово удельное для украинского языка, а "оранжевий" и "помаранчевий"  — заимствованы.

Впрочем, эти слова уже долгое время существуют в украинском, поэтому считаются правильными. Итак, осень, равно как апельсин, например, можно назвать "жовтогарячою", "оранжевою" и "помаранчевою". Употребление всех трех прилагательных правильно.

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Дата публикации
Просмотры
344
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