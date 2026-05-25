Как правильно почистить стеклокерамическую плиту без царапин: действенные методы

Как очистить стеклокерамическую плиту / © pexels.com

Реклама

Если не убирать загрязнение вовремя, они буквально «упекаются» в поверхность и отмыть плиту становится гораздо сложнее.

К счастью, пишут в Good Housekeeping, вернуть блеск стеклокерамике можно даже в домашних условиях. Главное — использовать правильные средства и не царапать поверхность абразивами.

Как правильно мыть стеклокерамическую плиту каждый день

Эксперты рекомендуют очищать поверхность после каждого приготовления пищи. Даже если плита выглядит чистой, на ней остаются микрочастицы жира, со временем образующие мутный налет.

Реклама

Для ежедневной очистки понадобится:

мягкая микрофибра или губка;

теплая вода;

уксус или специальное средство для стеклокерамики;

сухое полотенце или бумажные салфетки.

Пошаговая инструкция:

Дождитесь, пока поверхность полностью остынет. Протрите плиту влажной тканью, чтобы убрать крошки и остатки пищи. Нанесите очищающее средство или немного белого уксуса. Аккуратно протрите поверхность мягкой губкой. Вытрите плиту досуха, чтобы не осталось разводов.

Специалисты не рекомендуют использовать средства с аммиаком, хлором или жесткими металлическими губками, ведь они могут повредить покрытие.

Как очистить стеклокерамическую плиту от сильного нагара

Если жир и остатки пищи уже пригорели, обычной губки будет недостаточно. В таком случае поможет сода и горячее полотенце.

Реклама

Что нужно:

пищевая сода;

уксус;

горячая вода;

мягкое полотенце.

Как действовать:

Распылите на поверхность немного уксуса. Посыпьте проблемные места содой. Накройте плиту полотенцем, смоченным в горячей воде. Оставьте на 10-15 минут. После этого аккуратно потрите поверхность мягкой тканью. Смойте остатки средств и протрите плиту досуха.

Такой метод помогает размягчить пригорелую грязь без царапин.

Как убрать пригоревшие пятна из стеклянной плиты

Для устаревшего нагара иногда приходится использовать специальный скребок для стеклокерамики или лезвия. Эксперты советуют держать его под углом около 45 градусов и работать очень осторожно.

Реклама

Перед очисткой желательно:

положить на загрязнение горячее влажное полотенце;

подождать несколько минут;

только после этого аккуратно соскоблить нагар.

После процедуры поверхность нужно еще раз вымыть и вытереть досуха.

Чего нельзя делать при очистке стеклокерамики

Чтобы не испортить плиту, следует избегать следующих ошибок:

не используйте металлические щетки;

не трите поверхность жесткими порошками;

не мойте горячую плиту холодной водой;

не оставляйте пятна надолго;

не используйте отбеливатели и агрессивную химию.

Как дольше сохранить плиту чистой

Чтобы стеклокерамическая поверхность блестела без ежедневного изнурительного мытья:

Реклама

вытирайте плиту после каждого использования;

не допускайте «выкипания» пищи;

используйте посуду с чистым дном;

полируйте поверхность сухой микрофиброй после мытья.

FAQ

Чем лучше чистить стеклокерамическую плиту?

Лучше всего использовать специальные средства для стеклокерамики, мягкие губки и салфетки из микрофибры. Также хорошо работают уксус и сода.

Как очистить стеклокерамическую плиту от пригоревшего жира?

Нанесите соду, накройте поверхность горячим влажным полотенцем на 10–15 минут, затем аккуратно удалите грязь мягкой тканью или специальным скребком.

Реклама

Можно ли чистить стеклокерамическую плиту содой?

Да, сода подходит для очистки стеклокерамики, если использовать ее осторожно и не тереть поверхность жесткими абразивами.

Новости партнеров