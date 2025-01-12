Как правильно подготовить почву для рассады, чтобы растения хорошо росли и не болели

Обычно рассаду выращивают либо на подоконнике, либо в теплице двумя способами – с пикировкой или без нее. В первом случае семена высеваются в ящики или лоточки с питательной почвой. Когда рассада уже имеет один настоящий лист, ее пикируют или пересаживают в большие емкости для дальнейшего роста и развития, укорачивая главный корень. А чтобы растения хорошо росли и не болели, очень важно правильно подготовить смесь для их выращивания. Рассказываем, как самостоятельно подготовить почву для рассады, чтобы растения были крепкими и быстро росли.

Как собственноручно подготовить почву для выращивания рассады: полезные советы

Для любителей готовых смесей на сегодняшний день нет проблем, чтобы приобрести готовый субстрат и емкости для выращивания рассады.

А еще можно приготовить почву самостоятельно, только нужно знать, как сделать это правильно. Смесь должна быть рыхлой и не содержать возбудителей болезней. Для этого можно использовать землю из своего огорода. А чтобы она была более рыхлой, нужно добавить четвертую часть мелких опилок или песка. Песок пригодится любой, но его следует промыть, пока вода не станет чистой. Затем песок необходимо просушить и просеять через сито и добавить к земле из своего огорода.

Если нет песка, можно использовать опилки, которые обогащают азотом. Такая смесь грунта идеально подойдет для выращивания рассады в теплице. Чтобы обогатить опилки, их просто нужно полить раствором мочевины – 40 г на 10 литров воды.

Чтобы рассада не имела болезни «черной ножки», часть песка, который затем добавляется к почве, нужно прожарить на сковороде. После высева семян этим песком присыпают почву. К тому же, таким прожаренным песком можно присыпать почву уже после пикировки рассады.

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